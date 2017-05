Lúc 5 giờ ngày 2/5, tiếp tục xảy ra sạt lở đất ven sông Tiền đoạn dài 40 m, sâu vào 6m tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (Thanh Bình, Đồng Tháp).

Tại hiện trường lúc 8 giờ sáng 2/5, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ấp Bình Hòa nói với phóng viên Tiền Phong, lúc 5 giờ sáng nay (2/5) trên sông Tiền đoạn thuộc ấp Bình Hòa tiếp tục lở sâu vào trong 6 mét, dài 40 m làm đổ sụp một bụi tre xuống sông và vài cây trồng.

Trước đó, vào các ngày 3 – 4 và 7/4 tại khu vực này (ấp Bình Hòa) đã xảy ra sạt lở đoạn dài 250 m, sâu vào trong 25 m.

Vào ngày 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký quyết định số 425 công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành với chiều dài khoảng 210m (từ mương Cả Lách về phía chợ Bình Thành 150m và từ mương Cả Lách về cầu Phong Mỹ 60m).

Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, cấm biển báo vành đai sạt lở, cảnh báo sạt lở; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở khẩn cấp tại khu vực này. Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến sạt lở, có các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hỗ trợ các hộ dân đã di dời đến nơi an toàn theo đúng quy định chính sách hiện hành, tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong vành đai sạt lở di dời đến nơi an toàn. Xây dựng khẩn cấp cụm dân cư sạt lở tại xã Bình Thành để bố trí các hộ trong khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Song song đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT đề xuất phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tình hình sạt lở (chiều dài 2.300m bao gồm đoạn khẩn cấp và đoạn có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến 227 hộ dân và các cơ sở sản xuất), dự thảo Công văn UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan hỗ trợ.

Ngoài ra, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan quản lý đường thủy nội địa, đường bộ lắp đặt các biển báo để hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện lưu thông qua khu vực này; báo cáo Bộ Giao thông vận tải có biện pháp bảo vệ đoạn Quốc lộ 30 qua ấp Bình Hòa, xã Bình Thành.

Ảnh sạt lở đất diễn ra vào sáng 2/5 tại ấp Bình Hòa A

Hòa Hội