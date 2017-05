Ngay khi một cán bộ an inh ở Cheonan Footbal Centre cho rằng U.20 New Zealand sẽ hủy buổi tập chiều 18.5 thì bất ngờ xe của đội xuất hiện, chậm gần 2 tiếng đồng hồ so với kế hoạch.

Theo kế hoạch, U.20 New Zealand sẽ có buổi tập đầu tiên tại Cheonan vào lúc 16 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên hành trình đi xuống từ Incheon đã chậm hơn dự định. Phải đến 19 giờ 45, họ mới có mặt ở trung tâm Cheonan Football Center A HLV Darren Bazeley trao đổi cùng một cầu thủ U.20 New Zealand. Dù tỏ ra khá mệt mỏi khi lấy phòng trễ và sau đó tức tốc di chuyển ra sân tập, nhưng tinh thần toàn đội vẫn khá tốt Có thể thấy thể hình của các cầu thủ New Zealand là khá đẹp. Họ to cao nhưng không quá cồng kềnh. Cũng giống U.20 Argentina, các cầu thủ U.20 New Zealand rất dày cơm Trong buổi tập trễ, khi cán bộ an ninh ở các khu vực khác đều đã rút đi hết, các cầu thủ U.20 New Zealand tỏ ra khá thoải mái U.20 New Zealand sẽ gặp U.20 Việt Nam ở trận ra quân ngày 22.5. Đó được coi là cơ hội của 2 đội trong mục tiêu kiếm điểm để vượt qua vòng bảng. Trong ảnh một cầu thủ New Zealand trông rất mạnh mẽ Từng được biết đến như nền bóng đá bị ảnh hưởng nhiều bởi trường phái bóng đá Anh, nhưng New Zealand đang cho thấy họ sở hữu một số cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt BHL U.20 New Zealand đang lắp ráp các dụng cụ hỗ trợ tập luyện. Việc này tốn khá nhiều thời gian, không nhanh gọn như các dụng cụ chế lại của U.20 Việt Nam hoặc đội tuyển Việt Nam Từ tấm ảnh này, có thể thấy thể hình rất đẹp của các cầu thủ U.20 New Zealand. Những tình huống tấn công bằng bóng bổng vì thế sẽ trở nên hết sức nguy hiểm Nếu các cầu thủ U.20 Việt Nam bị xem là yếu nhất bảng thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng xác định trọng tâm New Zealand là trận đánh quyết định cho cơ hội làm nên lịch sử Đó sẽ là thử thách không nhỏ cho U.20 Việt Nam. Nhưng như những gì đã làm được tại VCK U.19 châu Á ở Bahrain, chúng ta có quyền tin rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể tạo ra tiếp một bất ngờ Quốc Việt - Độc Lập

(từ Cheonan)