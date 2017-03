Ngày 9/3, trao đối với báo chí, ông Thái Thanh Quý - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, đã có báo cáo chính thức về chiếc xe tiền tỷ của một doanh nghiệp tặng cho tỉnh.

Báo cáo của VP Tỉnh ủy Nghệ An gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc doanh nghiệp tặng xe.

Theo đó, chiếc xe hiệu Toyota Land Cruiser VX mới 100% (trị giá trên 2,7 tỷ đồng) là của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tặng.

Liên quan đến việc được doanh nghiệp tặng xe hàng tỷ đồng cho Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngày 8/3/2017, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã có báo cáo số 560-CV/VPTU báo cáo về việc tiếp nhận 01 xe ô tô do doanh nghiệp tặng để phục vụ công tác của Tỉnh ủy Nghệ An.

Theo đó, ngày 20/3/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc có Quyết định số 217/QĐ-ĐHĐCĐ về việc tặng xe cho Tỉnh ủy Nghệ An nhằm tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ đi công tác, nhất là ở các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào.

Phúc đáp lời đề nghị trên, ngày 26/3/2014, Tỉnh ủy Nghệ An có công văn số 2889-CV/TU về việc tiếp nhận xe phục vụ công tác, đồng thời ủy quyền cho Văn phòng Tỉnh ủy làm thủ tục tiếp nhận.

Ngày 18/5/2014, tại Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức buổi lễ trao tặng xe có sự tham gia đầy đủ của các thành phần: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND - UBND, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng thời giao cho Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe ô tô Toyota Land Cruiser 4.7 VX (mới 100 %, có giá trên 2,702.000.000 đồng,) mang biển số đăng ký 80A – 017.88 để phục vụ công tác.

Chiếc Toyota Land Cruiser 4.7 VX được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tặng cho Tỉnh ủy Nghệ An (Ảnh. Đ.L).

Cũng trong báo cáo này, Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, việc việc tặng xe ô tô cho Tỉnh ủy Nghệ An "là tự nguyện, xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An" của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan để quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, hạch toán đầy đủ giá trị tài sản theo chế độ kế toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc có trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, hệ thống cung cấp nước sạch, bê tông cốt thép...

Liên quan đến vấn đề được doanh nghiệp tặng xe, ngày 8/3 Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc đơn vị này được 1 doanh nghiệp tặng xe ô tô hiệu Toyota Land Cruise V8 có giá trên 2,7 tỉ đồng của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4) tặng mang biển đăng ký 80A – 167.68.

Tại Chương trình Tết vì người Nghèo - Xuân Đinh Dậu 2017, C.ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc đã ủng hộ cho tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, hai chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser 4.7 VX có BKS 80A - 167.68 và 80A-017.88 đã được xác định là của 2 doanh nghiệp Cienco 4 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tặng cho UBND tỉnh Nghệ An và Tỉnh ủy Nghệ An.

Việt Hòa