Top 20 gương mặt của Top Model Online 2017 của Vietnam's Next Top Model (VNTM) 2017 vừa chính thức lộ diện, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Vietnam’s Next Top Model 2017 (mùa thứ 8) chính thức diễn ra cùng với nhiều đổi mới thú vị. Cùng với thông điệp #Makeithappen, Vietnam’s Next Top Model All Stars phiên bản Việt đã có nhiều thay đổi so với phiên bản gốc từ Mỹ, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các thí sinh trên khắp mọi nơi có thể dễ dàng tìm kiếm và tham dự chương trình, cũng như phù hợp hơn với thị hiếu và văn hóa Việt Nam.

Khởi động cho một mùa mới, Vietnam’s Next Top Model 2017 mùa thứ 8 - Vietnam’s Next Top Model All Stars đã tổ chức casting online cho cả 2 khu vực Bắc và Nam và đã thực sự thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê nghề người mẫu, cũng như tạo được tiếng vang lớn cho cộng đồng mạng.

Trải qua 2 vòng thi căng go, dựa trên bình chọn của cộng đồng mạng và ban tổ chức, Top 20 của Top Model Online đã chính thức lộ diện. Thông điệp #Makeithappen – “Dám nghĩ, dám làm” dường như đã tạo nên một nguồn động lực cũng như sự tự tin dành cho top 20.

Tại vòng chung kết Top Model Online, 20 thi sính đã trải qua 2 phần thi: catwalk và chụp hình Beauty, được tổ chức tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Với phần thi photoshoot, 20 thi sinh đã được “đàn chị” của mình là Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013 Mâu Thủy thị phạm và hướng dẫn tỉ mỉ.

Ngày 26/4, thành phẩm trong phần thi chụp Beauty với thông điệp #Makeithappen của top 20 Top Model Online đã chính thức công bố, và song song đó, các cổng bình chọn cũng đã chính thức mở ra cho đến ngày 5/5.

Tại vòng Chung kết, kết quả sẽ dựa trên 25% số bình chọn trên công cụ poll Facebook của fanpage Vietnam’s Next Top Model, 25% từ số điểm của ban giám khảo, 50% từ số lượng bình chọn trên tổng đài tin nhắn SMS.

Video: Siêu mẫu nóng bỏng trổ tài tâng bóng siêu hạng

Trung Ngạn