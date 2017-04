Thiết bị dự kiến sẽ được ra mắt cùng mẫu flagship HTC U trong thời gian tới.

Không phải mới gần đây mà tin đồn về HTC One X10 đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Mới đây, trang Twitter @evleaks đã đăng tải hình ảnh báo chí chính thức được cho là của HTC One X10.

Có thể thấy One X10 mang thiết kế mạnh mẽ, có phần giống với mẫu Xiaomi Redmi Note 4 với cảm biến vân tay ở mặt sau thay vì mặt trước như những sản phẩm gần đây. Về cấu hình, One X10 được dự đoán sẽ có màn hình 5.5 inch độ phân giải Full HD, chip xử lý MediaTek MT6755V/C 8 nhân 1.9GHz, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, camera sau 16.3MP cùng camera trước 7.9MP. Trên hình ảnh quảng cáo của One X10 còn có dòng chữ "bigger battery", vì vậy có thể đoán rằng máy sẽ có dung lượng pin lớn.

Theo Android Authority, hiện vẫn chưa rõ thời điểm ra mắt của HTC One X10, nhưng rất có thể máy sẽ được giới thiệu cùng mẫu flagship HTC U trong thời gian ngắn sắp tới.

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư

Phúc Thịnh -