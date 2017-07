Tour diễn One More Light tại Bắc Mỹ của Linkin Park bị hủy sau sự ra đi đột ngột của Chester. Tất cả những khán giả mua vé được hoàn lại tiền tại các điểm bán vé.

Sáng nay (22/7), trên trang fanpage của công ty phân phối vé concert Live Nation đã đăng thông báo về việc hủy tour diễn 'One More Light' vì sự ra đi quá đột ngột của nam giọng ca chính Chester Bennington nhóm Linkin Park vào hôm qua (21/7).

Theo đó, nội dung được đăng tải như sau: 'Chúng tôi thực sự đau lòng trước sự ra đi của Chester Bennington. Tour Bắc Mỹ One More Light của Linkin Park đã bị hủy và tiền sẽ được hoàn lại ở các địa điểm bán vé. Chúng tôi đang hướng về các bạn, những người bị ảnh hưởng bởi chuyện này'.

Được biết, 'One More Light' là tour diễn vòng quanh Bắc Mỹ để quảng bá cho album cùng tên của nhóm Linkin Park, báo Đất Việt đưa tin.

Tin tức Chester qua đời đến cùng ngày ban nhạc ra mắt một video âm nhạc mới cho bài hát "Talking To Myself" trong album mới nhất của họ, "One More Light". Album đã đứng đầu Billboard 200 vào đầu năm nay.

Chester Bennington chụp ảnh này vào ngày 4/8/2009 tại London, Anh.

Trước đó, nhân viên điều tra của Quận Los Angeles đã xác nhận vào ngày hôm qua (21/7) rằng thủ lĩnh nhóm nhạc Linkin Park Chester Bennington qua đời bằng cách treo cổ.

Tại hiện trường, nhân viên điều tra không tìm thấy dấu hiệu của ma túy nhưng phát hiện một vỏ chai rượu. Chester Bennington đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và nghiện rượu ở nhiều thời điểm khác nhau trong suốt cuộc đời. Anh từng nói chuyện cởi mở về vấn đề này, cũng như về việc bị một người đàn ông lớn tuổi lạm dụng khi còn nhỏ, báo VOV đưa tin.

Người phát ngôn của văn phòng cảnh sát Coroner cũng cho biết, Chester không để lại thư tuyệt mệnh. Việc khám nghiệm tử thi vẫn đang chờ được tiến hành và các xét nghiệm độc tính cũng sẽ sớm được thực hiện

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Đất việt, VOV)