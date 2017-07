Chester Bennington trong một buổi biểu diễn hồi tháng 6. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 21/7, Live Nation - công ty tổ chức chuyến lưu diễn Bắc Mỹ mang tên "The Linkin Park One More Light" của ban nhạc Linkin Park - thông báo tour diễn này sẽ chấm dứt sớm hơn dự kiến và các khán giả sẽ được hoàn lại tiền mua vé.

Quyết định trên được các thành viên ban nhạc Linkin Park thống nhất đưa ra sau cái chết của giọng ca chính trong nhóm là Chester Bennington. Hiện Linkin Park chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ tự sát này.

Linkin Park hiện đang thực hiện tour diễn vòng quanh Bắc Mỹ để quảng bá album mới mang tên "One More Light."

Tour diễn này bắt đầu từ ngày 27/6 ở Mansfield (Massachusetts, Mỹ) và được lên kế hoạch sẽ kết thúc ngày 22/10 tại Los Angeles (cũng tại Mỹ).

Ngoài ra, Linkin Park cũng sẽ hủy các phần diễn trong show chung với Blink-182 trong chương trình "Welcome to Blinkin Park" vào ngày 28 và 30/7 tại hai thành phố ở Mỹ là New York và Pennsylvania. Hai buổi biểu diễn này vẫn tiếp tục diễn ra dù không còn Linkin Park trong lịch.

Trước đó, ngày 20/7, một người làm thuê cho gia đình đã phát hiện giọng ca chính của Linkin Park là Chester Bennington treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Thông tin về sự ra đi ở tuổi 41 của nam ca sỹ khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng.

Hiện công tác điều tra đang được tiến hành. Nhiều người cho rằng cái chết của Chester Bennington có liên quan tới một người bạn thân trong giới nghệ thuật, đó là nam ca sỹ rock Chris Cornell, giọng ca chính của nhóm Soundgarden và Audioslave - người cũng đã tự sát hồi tháng 5 vừa qua.

Ngày 20/7 vừa qua lẽ ra đã là sinh nhật thứ 53 của Chris Cornell.

Ngoài ra, Chester Bennington từng trải qua tuổi thơ không êm đẹp khi bị một người đàn ông lạm dụng tình dục trong nhiều năm, kể từ khi anh 7 tuổi.

Anh cũng phải vật lộn với chứng nghiện ma túy, đồ uống có cồn và nhiều lần thổ lộ ý định tự tử trong quá khứ.

Cùng với Linkin Park, Bennington đã có những bản hit đình đám như “Faint,”“In the End,” "Numb," “Crawling”...

Trong giai đoạn 2002-2004, album “Meteora” của nhóm được xem là một trong những album rock alternative thành công nhất trong lịch sử âm nhạc.

Năm 2003, kênh truyền hình MTV2 vinh danh Linkin Park ở vị trí thứ 6 trong số những ban nhạc vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thời kỳ video.

Trong khi đó, bảng xếp hạng Billboard cũng bình chọn Linkin Park ở vị trí thứ 19 trong danh sách những Nghệ sỹ xuất sắc nhất thập kỷ.

Tính đến nay, Linkin Park bán được hơn 70 triệu album trên toàn cầu và được hai giải thưởng Grammy./.