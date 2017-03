Lính Afghanistan đã nổ súng bắn bị thương ít nhất 3 quân nhân Mỹ trong một buổi huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand.

Ngày 19/3, đài TNHK đựa tin, một binh sĩ Afghanistan đã nổ súng bắn bị thương ít nhất 3 quân nhân Mỹ trong một buổi huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Phái bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan cho biết, 3 quân nhân trên đang được chăm sóc y tế.

Trong một thông báo phát đi, giới chức Afghanistan cho biết, kẻ tấn công ba lính Mỹ đã nhanh chóng bị binh sĩ nước ngoài bắn hạ.

Thực tế những năm qua, các binh sĩ Mỹ đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công không chỉ của phiến quân Taliban, mà của cả các binh sĩ Afghanistan. Giới phân tích nhận định, việc hiện diện của Mỹ tại quốc gia vùng Trung Nam Á suốt thời gian 15 năm qua đã không phát huy tác dụng mà càng khiến tình hình trở nên rối ren hơn. Nhiều binh sĩ trở nên bất mãn và quyết định hướng đòn tấn công về phía lính Mỹ.

Hồi tháng 4/2015, một binh sĩ Mỹ thuộc NATO đã thiệt mạng trong vụ đọ súng xảy ra hôm 8/4 giữa các binh sĩ nước này và Afghanistan.

Trong một thông cáo, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cho biết, vụ đọ súng xảy ra ngay trước nhà riêng của lãnh đạo tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan khi ông này đang có cuộc gặp với một quan chức cấp cao Mỹ. Dù nhấn mạnh sẽ tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc nhưng sau nhiều tháng chờ đợi Hoa Kỳ vẫn không đưa thêm bất kỳ thông tin về vụ việc này.

Hồi tháng 3/2012, binh sĩ Edward Dycus thuộc lực lượng Lính thủy đánh bộ quân đội Mỹ, người được công nhận là hi sinh trong chiến đấu thực chất đã bị bắn bởi chính các học viên Afghanistan.

Theo các nguồn tin quốc tế, Dycus đã bị bắn vào sau gáy trong khi đang đứng gác tại căn cứ quân sự tỉnh Helmand.

Trước đó không lâu, sau vụ đốt kinh Koran của các binh sĩ Mỹ, 1 binh sĩ Afghanistan đã bắn hạ 2 đồng minh của mình vào ngày 23/2/2012. Sau đó 8 ngày, 2 lính Mỹ khác đã thiệt mạng trong 1 vụ binh sĩ Afghanistan bắn súng vào lính dù Mỹ tại tỉnh Kandahar.

Đặc biệt, trong vài tháng gần đây, binh sĩ Afghanistan cũng trở nên hoang mang khi liên tiếp nhiều vụ “tấn công nội bộ” đã diễn ra. Các binh sỹ thuộc lực lượng quân đội Afghanistan đã bắn các đồng đội trước khi bỏ chạy sang nhóm phiến quân Taliban.

Mỹ thất bại tại Afghanistan?

Tình trạng bất ổn, liên tiếp xảy ra đụng độ thời gian qua tại Afghanistan cho thấy Mỹ ngày càng suy yếu và bạc nhược tại đất nước vùng Trung Nam Á này.

Sau hơn 15 năm tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại đây, Hoa Kỳ vẫn không có một kết quả khả dĩ nào, thậm chí là ngược lại.

Các con số thương vong của quân đội nước này cũng như dân thường ngày càng gia tăng đến mức báo động.

Ngày 10/1/2017 vụ đánh bom liều chết xảy ra tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan làm 13 người thương vong.

Ngày 7/2/2017 vụ đánh bom liều chết tại Tòa án tối cao ở trung tâm thủ đô Kabul làm 60 người thương vong.

Ngày 11/2/2017 vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thủ phủ tỉnh Helmand làm 27 người thương vong và ngày 8/3/2017 Tổ chức IS đã tấn công vào bệnh viện quân đội lớn nhất tại Afghanistan làm 80 người thương vong.

Với thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay đã xảy ra liên tiếp 4 cuộc tấn công khủng bố tại Kabul và Helmand làm gần 200 người thương vong và mức độ các cuộc khủng bố ngày càng tàn bạo hơn.

Đặc biệt, IS đã thực hiện cuộc tấn công trực diện chứ không còn là đánh bom liều chết nữa. Điều cho thấy khủng bổ rất xem thường Mỹ và lực lượng an ninh do Mỹ huấn luyện.

Tuấn Hùng