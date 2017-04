Không như quản lý của Nguyễn Thị Thành tuyên bố, người đẹp vẫn mang dải băng "Vietnam" chứ không phải "From Vietnam" để tham dự cuộc thi Miss Eco International 2017.

Cho đến thời điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa việc Nguyễn Thị Thành đã cố tình làm trái quy định của nhà nước. Từ một cô gái đáng thương, được cảm thông bới những sai lầm, bồng bột trong quá khứ, nay một bộ phận lại nhìn cô với sự cố chấp đến khó hiểu. Nhiều người phải tự hỏi, “liều sống liều chết” để đến với cuộc thi Miss Eco International 2017, liệu Nguyễn Thị Thành có thu được "trái ngọt" hay cuối cùng cũng chỉ là những ồn ào và tên tuổi gắn liền với 2 chữ "thị phi".

Trước đó, đến làm việc theo yêu cầu của Sở VH-TT TP.HCM chỉ có đại diện công ty TNHH Quảng cáo, Truyền thông Tấm Cám - đơn vị đứng ra xin cấp phép cho cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Nguyễn Thị Thành và ông Trần Trọng Hiếu - đại diện công ty Cổ phần Giải trí, Truyền thông Trái Đất đều không đến dự, báo Phụ nữ đưa tin.

Hình ảnh mới nhất của Nguyễn Thị Thành tại Ai Cập. Ảnh: Missosology

Trước đó nữa ông Trần Trọng Hiếu cho rằng: “Tôi đã xin phía ban tổ chức của cuộc thi Miss Eco cho Thành được mang sash với dòng chữ From Vietnam (tức là một thí sinh đến từ Vietnam). Chúng tôi không cố ý làm trái pháp lệnh mà Bộ VH-TT&DL và Cục NTBD ban hành. Tôi muốn Thành tham gia cuộc thi với tư cách thí sinh tự do đến từ đất nước Việt Nam, mang sash “From Vietnam”, chứ không phải là đại diện duy nhất của Việt Nam. Tôi hi vọng thông tin này được làm rõ trong thời gian sắp tới để Thành không bị áp lực khi mang danh thí sinh thi chui”.

Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất của Nguyễn Thị Thành thì dải băng có đeo dòng chữ "Vietnam" chứ không phải "From Vietnam" như đại diện cô từng nói.

Cho tới thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Thành vẫn đang bỏ qua lệnh của Cục NTBD để đến với Ai Cập với danh nghĩa đại diện cho Việt Nam để dự thi.

Theo tin tức trên báo Giao thông, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết sẽ xử lý trường hợp này thật nặng, không ngoại trừ khả năng Nguyễn Thị Thành sẽ bị cấm tham gia các hoạt động, sự kiện liên quan đến lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật vì đây rõ ràng là hành vi cố tình vi phạm pháp luật .

Nguyễn Hà (tổng hợp