Chiều 28/3, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn – Trạm phó Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện, xử phạt hàng chục trường hợp xe ben vi phạm TTATGT.

Chỉ trong buổi sáng 28/3, tổ TTKS Trạm CSGT Thăng Bình lập biên bản 19 trường hợp xe ben vi phạm TTATGT. Ảnh: CSGT cung cấp

Cụ thể, 6h sáng cùng ngày, tổ TTKS do Đại úy Mẫn làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại Km 955 QL1 Quảng Nam phát hiện xe ben BKS 43C – 109.45 do tài xế Lê Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982, trú Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển chở cát để rơi vãi xuống đường nên cho dừng kiểm tra. Qua lỗi trực quan, tổ TTKS lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Tuấn, tạm giữ 1 sổ kiểm định.

Tiếp đó, lúc 6h45, tổ TTKS do Đại úy Mẫn làm tổ trưởng phát hiện xe ben BKS 92C – 079.76 do tài xế Lê Tư Tuấn Anh (SN 1987, trú Điện Bàn) điều khiển chở đá cấp phối cũng để rơi vãi xuống đường dù đã phủ bạt. Tổ TTKS lập biên bản, tạm giữ GPLX hạng C của tài xế Tuấn Anh.

Theo Đại úy Mẫn, chỉ trong buổi sáng 28/3, tổ TTKS phát hiện, lập biên bản 19 trường hợp xe ben vi phạm TTATGT. Trong đó, 10 xe rơi vãi đất đá, 3 xe chở hàng vượt quá thành thùng, 6 xe cơi nới thành thùng.

Hàng loạt xe ben cơi thùng từ 0,2m trở lên bị phát hiện. Ảnh: CSGT cung cấp

Điển hình xe ben BKS 92C – 063.91 do tài xế Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1978, trú Điện Bàn) điều khiển cơi thùng 0,2m so với thiết kế của nhà sản xuất. Tổ TTKS lập biên bản, tạm giữ GPLX.

Đại úy Mẫn cho hay, do thời tiết có mưa, vị trí phát hiện xe vi phạm lại thuộc khu dân cư đông đúc nên tổ TTKS không thể đặt cân xách tay cân tải trọng. “Việc TTKS, xử lý các hành vi vi phạm TTAGT của xe tải ben được đơn vị thực hiện thường xuyên theo chỉ đạo của Công an tỉnh. Hầu hết các xe tranh thủ lấy cát lúc rạng sáng chạy về các ngã đường, Quốc lộ nên đơn vị triển khai quân rất sớm, bố ráp trên nhiều đoạn tuyến, tránh bỏ lọt xe vi phạm”, Đại úy Mẫn cho hay.

