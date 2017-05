Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1996, quê Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 9/5, Nguyễn Hoàng Nam dùng ứng dụng GrabBike để gọi xe đi nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi gọi xe được một lúc, anh Lê Thành Dũng (sinh năm 1983, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tới chở Dũng theo yêu cầu.

Khi đến trước địa chỉ số 357 đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), Nam bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào bên hông anh Dũng nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản.

Bị tấn công bất ngờ, anh Dũng cố gắng vùng chạy và hô hoán để người dân ứng cứu. Nghe tiếng truy hô, người dân chạy đến bắt gọn đối tượng cùng tang vật giao cho Công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 10/5, lực lượng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bàn giao nghi can Phạm Đức Anh Tuấn (sinh năm 1977, quê Hải Phòng) cùng tang vật cho Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào 22 giờ 30 phút ngày 9/5 tổ công tác của Đội 4, lực lượng Cảnh sát 113 Thành phố Hồ Chí Minh khi tuần tra trên địa bàn phường Tân Định, quận 1 đã kiểm tra phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng đã ra hiệu yêu cầu người điều khiển xe máy dừng lại kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thanh niên này đã không chấp hành, tăng tốc độ và cho xe chạy về hướng quận Bình Thạnh. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi; đến đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh, Tổ công tác đã áp sát và khống chế được đối tượng đúng lúc đối tượng định rút vũ khí trong người ra nhằm chống trả.

Khám xét nam thanh niên này, Cảnh sát 113 thu giữ 1 khẩu súng tự chế dạng bút, 1 khẩu súng tự chế bắn bằng đạn của súng K59, 3 viên đạn và 1 tép ma túy. Nam thanh niên này khai nhận tên là Phạm Đức Anh Tuấn (sinh năm 1977, quê Hải Phòng)

Công an tình nghi Phạm Đức Anh Tuấn là đối tượng giang hồ có liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp khác và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thành Chung (TTXVN)