Liên tiếp trong 2 ngày 12-13/3, tại khu vực bến Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện 9 tàu vỏ gỗ có tàng trữ và sử dụng các bộ kích điện (gồm ắc quy loại 12V và bộ kích điện loại 8 tụ) để khai thác thủy sản trái phép.

Cụ thể, ngày 13/3 lực lượng biên phòng bắt giữ 3 tàu, gồm: QN - 90214TS do ông Ngô Đình Xiên, sinh năm 1969, ở xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh làm chủ tàu; tàu QN - 3095TS do ông Lê Sỹ Hải trú ở Phong Hải, thị xã Quảng Yên làm chủ tàu; tàu NĐ-2465TS do ông Nguyễn Văn Hoàn sinh năm 1972, ở Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định làm chủ tàu.

Trước đó, ngày 12/3, lực lượng biên phòng Đồn Trà Cổ cũng đã bắt giữ 6 tàu đánh bắt thủy sản bằng kích điện.

Nhiều chủ phương tiện, tàu đánh bắt hải sản không nhận thức được việc đánh bắt thủy sản bằng kích điện, thuốc nổ là vi phạm pháp luật; chưa hiểu rõ tác hại của việc này sẽ gây nguy hại nghiêm trọng môi trường biển cũng như chính người đánh bắt cá.

Lực lượng biên phòng đã tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện, trọng đó nhấn mạnh việc sử dụng kích điện đánh bắt thủy, hải sản là vi phạm pháp luật. Các chủ phương tiện đều tự giác giao nộp bộ kích điện.

Thực hiện tháng cao điểm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản (từ ngày 17/2 đến ngày 17/3), lưc lượng biên phòng Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện xử lý 15 vụ gồm 15 phương tiện tàu sử dụng kích điện và chất nổ để đánh bắt cá gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Hiện lực lượng biên phòng Quảng Ninh đang tích cực kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản trái phép này.

Văn Đức (TTXVN)