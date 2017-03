Hồi 5 giờ, ngày 13/3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy (PC67 - Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Công an huyện Quế Võ đã bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên tuyến sông Đuống, đoạn chảy qua địa phận thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ.

Hai tàu hút cát có trọng tải 800 tấn đều mang biển kiểm soát của tỉnh Bắc Giang gồm tàu BG - 0484 do Trần Văn Vinh (sinh năm 1972) điều khiển và tàu BG - 0472 do Trần Văn Sáng (sinh năm 1979) điều khiển. Cả hai lái tàu đều trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang. Tại thời điểm kiểm tra, lái tàu không xuất trình được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về khai thác cát. Đội Cảnh sát đường thủy đã bàn giao Công an huyện Quế Võ để xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ một vụ khai thác cát sỏi trái phép trên sông Đuống.

Trước đó, ngày 10/3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với Công an huyện Lương Tài và Công an các xã Trung Kênh, An Thịnh, đã bắt quả tang 4 tàu hút cát trái phép trên tuyến sông Thái Bình, đoạn chảy qua địa phận xã Trung Kênh, huyện Lương Tài.

Điều đáng nói là 4 tàu hút cát có tải trọng từ 70 - 85 tấn này đều không có biển kiểm soát và đang thực hiện hút cát trái phép trên sông, do các lái tàu Vũ Đình Tính ở Cáp Trại, Trung Kênh (huyện Lương Tài), Cao Văn Hứa, Vũ Văn Phong, Đào Văn Thư cùng ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lái tàu không xuất trình được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về khai thác cát cũng như liên quan đến phương tiện. Đội Cảnh sát đường thủy đã bàn giao Công an huyện Lương Tài để xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép, tại các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, tại những địa bàn giáp ranh giữa các địa phương, các đối tượng khai thác cát trái phép v ới nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa gió, vẫn lén lút khai thác cát trái phép, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)