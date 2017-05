Quân đội Iraq thông báo tổng cộng 27 phiến quân IS đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 14/5 của liên quân quốc tế nhằm vào các vị trí do IS kiểm soát ở tỉnh Anbar.

Các lực lượng Chính phủ Iraq tiến về thành phố Mosul từ khu vực Anbar ngày 10/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN) Trong một vụ việc riêng rẽ, nguồn tin cảnh sát cho biết một xe bom đã phát nổ tại một giao lộ đông đúc ở quận Karrada, trung tâm thủ đô Baghdad, khiến 1 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq, với sự hậu thuẫn của liên quân chống IS, đang tiến hành một chiến dịch lớn nhằm đánh bật phiến quân IS khỏi thành trì quan trọng của chúng ở khu vực phía Tây Mosul, một thành phố lớn ở miền Bắc Iraq. Trước đó, ngày 13/5, quân đội Iraq cho biết có 13 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của máy bay nước này nhằm vào một cuộc gặp của các thủ lĩnh nhóm khủng bố này và các vị trí khác của IS tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Trong một thông cáo, Bộ chỉ huy tác chiến chung Iraq (JOC) cho biết, theo báo cáo của tình báo, các máy bay chiến đấu ngày 12/5 đã tiến hành không kích nhằm vào một hang ổ IS nơi các thủ lĩnh nhóm này được cho là đang tổ chức một cuộc gặp tại thị trấn al-Qaim gần biên giới với Syria./.