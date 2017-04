Quân đội Syria hôm nay cho biết, một cuộc không kích chiều qua 12.4 do liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu thực hiện đã đánh trúng một trạm cung cấp khí độc thuộc về IS, xả ra chất độc làm chết hàng trăm người trong đó có nhiều dân thường.

Một cuộc không kích ở Syria. Ảnh: AP. Tuyên bố của quân đội Syria phát trên truyền hình nhà nước hôm nay nói rằng, sự cố cho thấy IS và các quân nhân liên quan đến Al-Qaeda "sở hữu vũ khí hóa học". Vụ không kích xảy ra lúc khoảng 5h30 chiều giờ địa phương ở gần tỉnh Deir ez-Zor. Cuộc không kích giết chết một số lớn khủng bố, kể cả lính nước ngoài. "Tuy nhiên một cột khỏi vàng bốc lên từ vị trí đó sau vụ đánh bom. Đây là bằng chứng cho thấy nhà kho này chứa tác nhân hóa học" - tuyên bố viết. "Hậu quả là hàng trăm người kể cả dân thường chết vì bị đầu độc". "Sự cố khẳng định một lần nữa, rằng các tổ chức khủng bố sở hữu kho vũ khí hóa học và có khả năng có được, lưu trữ và sử dụng chúng nhờ sự giúp đỡ của một số quốc gia trong khu vực mà ai cũng biết". Tuyên bố kết thúc nói rằng vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 4.4 ở Idlib mà Mỹ qua đó lấy cớ bắn tên lửa vào Syria là do các nhóm khủng bố gây ra. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, "quân đội Syria không sở hữu vũ khí hóa học và tất cả các cáo buộc chống lại họ về việc này đều là bịa đặt". V.N