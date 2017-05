Quân đội Mỹ thừa nhận liên minh quốc tế "vô tình" làm 352 dân thường thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo.

Liên minh quốc tế bắt đầu không kích Nhà nước Hồi giáo từ năm 2014. Ảnh minh họa: AFP.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang đối phó Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria "vô tình" làm 352 dân thường thiệt mạng kể từ khi bắt đầu không kích IS năm 2014, AFP dẫn thông báo do liên minh công bố ngày 30/4 cho biết.

Thương vong trên không bao gồm vụ không kích chết chóc ở tây Mosul ngày 17/3 mà Mỹ đã mở cuộc điều tra. Washington còn đang xem xét 42 báo cáo thương vong dân thường.

"Chúng tôi hối tiếc vì những tổn thất sinh mạng dân thường không đáng có... và đồng cảm sâu sắc với những gia đình, những người khác bị ảnh hưởng bởi không kích", Lầu Năm Góc cho biết.

Các nhóm quan sát nói con số thương vong thực sự cao hơn nhiều so với thông tin từ quân đội Mỹ.

Liên minh quốc tế nhấn mạnh IS thường xuyên nhằm vào dân thường và dùng họ làm lá chắn, khiến khó tránh thương vong dù công nghệ được sử dụng là hiện đại.