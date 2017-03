Theo Roi-tơ, ngày 22-3, Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện đến từ 68 nước dự hội nghị chống khủng bố ở Oa-sinh-tơn (Mỹ) nhấn mạnh, sẽ tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuyên bố chung của hội nghị khẳng định cam kết đối với một biện pháp tổng thể, đa chiều và toàn diện nhằm đánh bại IS; đồng thời đánh giá cao hiệu quả việc phối hợp tiến công giữa các đối tác trong liên minh, khiến số tay súng IS giảm một nửa.

* Đại diện các nước trong liên quân chống IS hoan nghênh việc lực lượng quân đội Chính phủ I-rắc đã giải phóng hơn 60% lãnh thổ, cũng như đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giành lại Mô-xun, thành trì cuối cùng của IS tại I-rắc. Các lực lượng I-rắc được Mỹ hậu thuẫn đã bao vây và giải phóng một số khu vực của thành phố này. * Về cuộc chiến chống IS ở Xy-ri, liên quân do Mỹ đứng đầu đánh giá cao việc đánh bật IS ra khỏi hơn 30% lãnh thổ nước này và buộc chúng phải lui về cố thủ ở thành phố Rắc-ca. Liên minh khẳng định sẽ hỗ trợ tiến trình khôi phục sự ổn định và bảo đảm an toàn của người dân tại các khu vực đã giải phóng ở I-rắc và Xy-ri, với khoản cam kết hơn hai tỷ USD trong năm 2017.