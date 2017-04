Trong phiên họp ngày 5/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã không thể thông qua một nghị quyết liên quan đến Syria.

Theo đó, Hội đồng Bảo an đã phải hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp, Mỹ soạn thảo liên quan đến vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học do không có sự nhất trí từ Nga.

LHQ họp về Syria.

Dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp, Mỹ soạn thảo có nội dung lên án vụ tấn công và đề nghị tiến hành điều tra toàn diện sớm nhất có thể. Dự thảo nghị quyết kêu gọi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) nhanh chóng báo cáo kết quả điều tra vụ tấn công, đồng thời đề nghị Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres báo cáo hàng tháng về sự hợp tác của Damascus liên quan cuộc điều tra quốc tế này.

Tuy nhiên, LHQ đã phải hoãn phiên bỏ phiếu bởi Nga - một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bản an đã đưa ra một dự thảo Nghị quyết đối lập mà nội dung trong đó hoàn toàn không đề cập đến yêu cầu Damascus hợp tác điều tra vụ tấn công. Đại diện của Nga tại LHQ cũng chỉ trích dự thảo nghị quyết của Anh, Pháp Mỹ là nhằm chống Syria và có khả năng làm gia tăng căng thẳng tình hình chính trị và quân sự vốn đã phức tạp trong khu vực.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo, Mỹ có thể có hành động đơn phương nếu Hội đồng Bảo an LHQ không đưa ra bất cứ phản ứng nào liên quan đến vụ tấn công ở Syria.

Với quan điểm đối lập giữa bộ ba Anh, Pháp, Mỹ và Nga, nhiều khả năng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 5 nước thường trực Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc khó có thể thông qua một nghị quyết về tình hình Syria hiện nay.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiếp tục nhóm họp sáng 6/4 và sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nói trên.