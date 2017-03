Đàn ông thường say đắm phụ nữ có đường cong rực lửa. Nguyên nhân không chỉ đơn giản là đam mê thể xác. Các nhà khoa học đã chỉ ra nguyên nhân đàn ông mê đắm phụ nữ mông cong khi lật lại lịch sử tiến hóa.

Các nhà tâm lý học thuộc Đại học Bilkent đã cho 300 đàn ông xem ảnh phụ nữ lưng cong ở các mức độ khác nhau, sau đó yêu cầu họ đánh giá hình ảnh hấp dẫn nhất. Kết quả, hầu hết đàn ông bị thu hút ở hình ảnh phụ nữ lưng cong 45,5 độ (hay có phần cột sống dưới cong 45,5 độ so với phần đỉnh mông).

Nhóm nghiên cứu cho rằng đó chính là lý do khiến Kim Kardashian và Jennifer Lopez có sức hút kỳ lạ đối với cánh mày râu. Họ còn phát hiện rằng số đo vòng ba còn phụ thuộc vào độ cong của cột sống phụ nữ. Nghĩa là, cột sống càng cong, mông càng to.

“Đường cong sẽ cho phép phụ nữ giảm trọng tâm khối lượng cơ thể vào hông sau trong suốt quá trình mang thai. Nếu không có đặc điểm này, bà bầu sẽ phải trải qua sự gia tăng đáng kể áp suất ở hông khiến phần cơ thể này chịu nhiều rủi ro, mỏi cơ và dễ chấn thương.

Do đó, phụ nữ thời xa xưa sở hữu phần đuôi cột sống cong sẽ dễ dàng tìm thức ăn, có khả năng mang đa thai và ít nguy cơ chấn thương cột sống”, TS. David Lewis – chuyên gia tâm lý học, tác giả nghiên cứu, cho hay.

Vòng 3 của Kim Kardashian là niềm khao khát của rất nhiều đàn ông.

Do có lợi đối với quá trình tiến hóa, TS. Lewis cho biết đặc điểm này trở thành điểm hấp dẫn tình dục đối với nam giới. Theo ông Lewis, nếu không có đường cong này, áp lực lên hông phái yếu trong thời kỳ mang thai tăng gần 800%, khiến người phụ nữ gần như bất động và nhiều khả năng gặp các nguy cơ đối với sức khỏe.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý những phụ nữ có vòng ba to do cột sống uốn cong ở phần đuôi sẽ thu hút hơn những người có mông to do tích mỡ hay nhiều cơ.

Cũng theo nghiên cứu, đường cong 45 độ là tối ưu vì nó hỗ trợ chuyển động, lại không quá cong có thể khiến phụ nữ đau lưng và gặp phải các chấn thương khác.

Hay thiên thần Victoria's Secret Candice Swanopoel với cột sống có độ cong hoàn mỹ

Nghiên cứu mới đây của GS. Will Lassek – Đại học Pittsburgh (Mỹ) cho thấy phụ nữ mông to thường sinh con thông minh hơn do mỡ dồi dào ở mông giữ vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành não bộ đứa trẻ, đặc biệt giúp não phát triển ở giai đoạn trẻ bú mẹ.

Quan điểm tương tự cũng được đề cập trong một quyển sách mới xuất bản mang tên “Đường cong: Nguồn gốc và năng lực hình thể phụ nữ” của David Bainbridge – chuyên gia sức khỏe sinh sản tại Đại học Cambridge (Anh).

