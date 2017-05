Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15%. Theo đó, TDH dự kiến phát hành gần 10,65 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần.

HUT - Công ty cổ phần Tasco - Ngày 24/5 tới là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5/2017. HUT chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2016, trong đó thanh toán cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Cổ tức bằng tiền được thanh toán từ 9/6/2017, trong khi đó, trước khi kết thúc quý II/2017, HUT sẽ phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

VMI - CTCP Khoáng sản và Đầu tư Visaco - Đã thông qua kế hoạch năm 2017 với 260 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với thực hiện năm 2016. Theo đó, lãi sau thuế 22 tỷ đồng, tăng 57%. Công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 15%, trong khi năm 2016 cổ đông chỉ được thanh toán cổ tức tỷ lệ 7%.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Ngày 26/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 29/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/07/2017. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017 công ty đạt doanh thu bán thành phẩm hơn 28,2 tỷ đồng trong tháng 4 và nâng lũy kế 4 tháng đầu năm đạt gần 355,4 tỷ đồng.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2017.

PTB - Tổng CTCP Phú Tài - Ngày 05/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 06/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/6/2017. Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả theo tỷ lệ 20% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới).

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - CTCP Giải pháp phân phối và bán lẻ Phano, cổ đông lớn đã bán ra gần 800.000 cổ phiếu IMP trong ngày 15/5. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại IMP từ hơn 3,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,76% xuống còn 2,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,74%.

BCE - CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương - Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2017.

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu giảm hơn 56% còn 869 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế tăng 37% lên 175 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức tối thiểu 10%.

VIX - CTCP Chứng khoán IB - Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 09/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

NBP - CTCP Nhiệt điện Ninh Bình - Ngày 30/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6/2017.

ARM - CTCP Xuất nhập khẩu Hàng Không - Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6/2017.

PPI - CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương - Đã thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2017. Theo đó ngày GDKHQ là ngày 30/05/2017.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Dự kiến sẽ phát hành gần 43.6 triệu cp để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 50%, nhằm thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày 26/05/2017 là ngày GDKHQ. Vốn điều lệ sau đợt phát hành này sẽ tăng lên hơn 1.307 tỷ đồng.

DHT - CTCP Dược phẩm Hà Tây - 23/05 là ngày GDKHQ nhằm thực hiện phát hành gần 6,3 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 1:1. Nguồn thực hiện sử dụng thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của DHT sẽ đạt gần 126 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Trường Đại học Tân Tạo, cổ đông đã mua được 6,18 triệu cổ phiếu ITA trong tổng số 10 triệu cổ phiếu ITA đăng ký mua từ ngày 17/4 đến 12/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại ITA từ hơn 33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,53% lên 39,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,18%.

PXA - CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An - Ông Đường Hùng Cường, Giám đốc đã mua được hơn 2 triệu cổ phiếu PXA trong tổng số 2,5 triệu cổ phiếu PXA đăng ký mua, qua đó, ông Cường đã nâng sở hữu tại PXA lên hơn 2,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,43%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 12/4 đến 12/5.

KLF - CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF - CTCP Chế biến Thủy hải sản Liên Thành đã bán 1.655.400 cp và mua 487.800 cp, giảm lượng sở hữu từ 15.680.400 cp (tỷ lệ 9,48%) xuống 14.512.800 cp (tỷ lệ 8,78%). Giao dịch thực hiện ngày 10/5/2017.

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - CTCP Giải pháp phân phối và Bán lẻ Phano đã bán 789.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.631.508 cp (tỷ lệ 6,74%). Giao dịch thực hiện từ 15/5 đến 17/5/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAA - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - CTCP An Phát Hodings, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc thường trực, đăng ký mua vào hơn 6,78 triệu cổ phiếu AAA, tỷ lệ 11,91% từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, An Phát Hodings chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu AAA nào.

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - VietNam Investment Ltd, cổ đông đăng ký bán toàn bộ gần 1,45 triệu cổ phiếu KDH sở hữu, tỷ lệ 0,62%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TIG - CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long - Bà Đào Thị Thanh, Phó TGĐ, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Thanh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 16/6/2017.

SSN - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn - Ông Nguyễn Nhân Kiệt, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 6,2 triệu cp trong tổng số 18,23 triệu cp (tỷ lệ 46,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 13/6/2017.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX