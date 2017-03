Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, ngày 29/3 sẽ cắt điện tại 29 điểm trên toàn thành phố Hà Nội.

Việc cắt điện nhằm cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lưới điện, thông tin cụ thể về lịch cắt điện được EVN Hà Nội thông báo như sau:

SttQuậnTừĐếnKhu vực

1 Hoàn Kiếm 08:00 17:00 KHÁCH SẠN OPERA (6 Đặng Thái Thân)Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2 Ba Đình 07:00 16:00 Nhà Khách Dân Tộc phố Đội CấnHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

3 Đống Đa 07:30 15:00 Từ 94-102 Hoàng Cầu; từ 27-73 Ngõ Giếng; Ngõ 64,85 Nguyễn Lương Bằng; Ngách 64/43, Ngách 64/33, Ngách 64/49 Nguyễn Lương Bằng; Ngách 17 và ngách 19 ngõ 19 Trần Quang Diệu; 1-97 ngõ 23 Trần Quang Diệu; 1-30 ngách 28 ngõ 19 Trần Quang Diệu; 32-99 ngách 64/99 Nguyễn Lương Bằng; Cty Bao bì xuất khẩu - 98 Hoàng Cầu; Hợp tác xã Hoàng Ngân - 90 Ngõ 64 Nguyễn Lương BằngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

4 Thanh Trì 04:30 17:00 Xóm mới xã Vạn Phúc, Viện Khoa học Nông nghiệp 2; Một phần thôn Yên Kiện - xã Ngọc HôìHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

5 Gia Lâm 06:00 16:00 Một phần xã Ninh Hiệp và toàn bộ khu công nghiệp Ninh HiệpHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

6 Đông Anh 05:00 16:00 Một phần các xã: Uy Nỗ, Xã Việt Hùng, Xã Cổ Loa, Thị Trấn Đông Anh.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

7 06:00 15:00 Một phần xã Tiên Dương, xã Vĩnh NgọcHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

8 07:30 08:30 Một phần thôn Tuân Lề xã Tiên Dương.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

9 Thanh Xuân 07:00 13:00 Toàn bộ ngõ 102/51, ngõ 102/55, ngõ 102/14, ngõ 102/57 Hoàng Đạo Thành, toàn bộ ngõ 307 Nguyễn Xiển, từ số nhà 25 đến số nhà 55 ngõ 102 Hoàng Đạo Thành. Toàn bộ ngõ 64 Kim Giang và ngách 64/55 đường Kim Giang. Nhà 15 tầng và biệt thự liền kề khu tập thể cán bộ Công An Thanh Trì. Nhà 9 tầng và biệt thự liền kề khu tập thể cán bộ Công An Thanh Trì. Tập thể Binh Đoàn 12, toàn bộ ngách 64/33/1, ngách 64/33/2, ngách 64/33 đường Kim Giang. Toàn bộ nhà H3, H2 tập thể Kim Giang, toàn bộ ngõ 70 Kim Giang, toàn bộ ngõ 3, ngõ 3/18 Hoàng Đạo Thành.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

10 Cầu Giấy 08:00 17:00 Số 2 đến 30 ngách 106/20, từ số 25 ngách 106/10 Hoàng Quốc ViệtHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

11 08:00 17:00 Số 1 đến 31 ngách 106/30 Hoàng Quốc Việt. Số 1 đến 35 ngách 100/32 Hoàng Quốc Việt - Cầu GiâýHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

12 Long Biên 07:00 15:00 Khu Công Nghiệp Sài Đồng BHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

13 07:30 14:00 Tổ 9 THạch BànHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

14 Hà Đông 07:00 16:00 Tổ 3 đến Tổ 22 Phường Phú LươngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

15 08:00 11:30 Trung tâm khai thác bến xe Yên Nghĩa, phường Yên NghĩaHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

16 Sơn Tây 07:00 11:00 Thôn Kim Sơn, Thôn Kim Đái,Thôn Ngải Sơn, Thôn Lòng Hồ, Tập thể Thông tin.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

17 Chương Mỹ 05:30 06:30 Xã Đại Yên :Xóm Rẫy, Một phần thôn Yên Khê, Một phần xóm trại, Một phần xóm Đoàn Kết, Một phần xóm nội, Xóm Dền khê, Khu đấu giá Xóm Đường, Trường Cục cảnh sát báo vệ, Trạm Bơm Đìa Via, Công ty Hồng Phong, Công ty CP Phát triển Quốc Hưng, Công ty Đại Yên, Công ty Dương Châu.; Xã Ngọc Hòa :Trạm Đa canh Ngọc Hòa, Một phần thôn Chúc Lý, Công ty cổ phần Chất lượng; Xã Trường Yên :Xóm Tân Yên (Thôn Yên Trường), Công ty nước sạch Trường Yên. Xã Tốt Động; Toàn bộ xã Tốt Động (Trừ một phần Thôn Đầm Kênh, một phần Xóm Đừn, Một phần Thôn Đồng Dâu, Xóm Giữa),trạm bơm yên Duyệt Xã Hữu Văn :Toàn bộ xã Hữu Văn. Xã Hoàng Văn Thụ :Thôn Thuần Lương, Một phần thôn Hòa Bình, Thôn Công An., một phần thôn An Tiến, Bơm Hoàng Văn Thụ.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

18 05:30 16:30 Toàn bộ xã Làm điền (Trừ một phần thôn Lương xá, một phần thôn Duyên Ứng).Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

19 13:00 16:30 Xã Đại Yên :Xóm Rẫy, Một phần thôn Yên Khê, Một phần xóm trại, Một phần xóm Đoàn Kết, Một phần xóm nội, Xóm Dền khê, Khu đấu giá Xóm Đường, Trường Cục cảnh sát báo vệ, Trạm Bơm Đìa Via, Công ty Hồng Phong, Công ty CP Phát triển Quốc Hưng, Công ty Đại Yên, Công ty Dương Châu; Xã Ngọc Hòa ; Trạm Đa canh Ngọc Hòa, Một phần thôn Chúc Lý, Công ty cổ phần Chất lượng; Xã Trường Yên ; Xóm Tân Yên (Thôn Yên Trường), Công ty nước sạch Trường Yên;Toàn bộ xã Tốt Động (Trừ một phần Thôn Đầm Kênh, một phần Xóm Đừn, Một phần Thôn Đồng Dâu, Xóm Giữa),trạm bơm yên Duyệt; Toàn bộ xã Hữu Văn; Xã Hoàng Văn Thụ : Thôn Thuần Lương, Một phần thôn Hòa Bình, Thôn Công An., một phần thôn An Tiến, Bơm Hoàng Văn Thụ.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

20 Thạch Thất 08:00 17:00 Một phần Xã Thạch HoàHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

21 Mỹ Đức 06:00 17:00 Bơm Tân Độ và một phần thôn Tân Độ xã Xuy XáHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

22 Phú Xuyên 06:00 16:00 Xã Văn hoàng, xã Đại thắngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

23 Phúc Thọ 07:00 12:00 Xã Phụng Thượng, Xã Ngọc Tảo, Xã Phúc Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Lan, Công ty trách nhiệm hữu hạn HATAKO, Nhà hàng Thủy Nguyên, Bện viện đa khoa Huyện, Cơ sở sản xuất gỗ Thanh BìnhHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

24 07:00 12:00 Thôn Nam xã Phụng ThượngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

25 Thanh Oai 06:00 10:00 Thôn Văn Quán Xã Đỗ Động, Bơm Văn Khê, Bơm Kim Bài.Hình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

26 Ứng Hòa 06:00 17:00 Xã Đồng Tiến, xã Sơn Công và một phần xã Cao Thành, Hộ: Đặng Quốc Quân, Phùng Văn Lương - xã Sơn Công.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

27 BắcTừ Liêm 05:00 17:00 Tổ dân phố Nguyên Xá 1, 2, Tổ dân phố Vân Trì - Phường Minh Khai. Tổ dân phố Hạ 9,10,11,12. Tổ dân phố Trung 8 - Phường Tây TưụHình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

28 06:00 12:00 Tổ dân phố số 4 Phường Thượng CátHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

29 08:00 12:00 Tổ dân phố số 7 phường Đông NgạcHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

Thanh Thắng