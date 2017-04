Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, ngày 27/4 sẽ cắt điện tại 50 điểm trên toàn thành phố Hà Nội.

Việc cắt điện nhằm cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lưới điện, thông tin cụ thể về lịch cắt điện được EVN Hà Nội thông báo như sau:

SttQuậnTừĐếnKhu vực

1 Hoàn Kiếm 08:30 12:00 Sứ Quán Úc (72 Lý Thường Kiệt)Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2 Hai Bà Trưng 06:00 14:00 Từ số nhà 25 đến số nhà 73 đê Trần Khát Chân và toàn bộ ngõ 73 Đê Trần Khát Chân, khu tập thể thương mại ngõ 73 để Trần Khát Chân. Từ số nhà 28 đến số nhà 56 đê Trần Khát Chân và toàn bộ ngõ 46 và ngõ 56 Đê Trần Khát Chân. Hai bên mặt đường từ số nhà 56 đến số nhà 184 Đê Trần Khát Chân và toàn bộ các ngõ 134 và ngõ 142 Đê Trần Khát Chân. Từ số nhà 77 đến số nhà 145 ngõ 184 Đê Trần Khát Chân. Ngách 184/85, Ngách 184/86, Ngách 184/96, Ngách 184/105 Đê Trần Khát Chân. Từ số nhà 1 đến số nhà 73 ngõ 184 Đê Trần Khát Chân, ngách 184/9, ngách 184/12, ngách 184/31, ngách 184/61, ngách 184/73, ngách 184/75, ngách 184/84 Đê Trần Khát Chân. Từ đầu ngõ 184 Đê Trần Khát Chân đến ngõ 729A và ngõ 729B Minh Khai. Từ số nhà 651 đến số nhà 729 Phố Minh Khai. Toàn bộ ngõ 683 Phố Minh Khai. Từ đầu ngõ 651 Minh Khai đến ngách 651/26 toàn bộ khu Tập Thể Quân đội và hẻm 651/26/9. Từ số nhà 914 đến số nhà 856 Phố Minh Khai và toàn bộ ngõ 856 Phố Minh Khai.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

3 07:00 13:00 Từ số nhà 1 đến số nhà 5 Nguyễn Cao, từ số 1 đến ngách 30 đường 158 Bạch Đằng. Ngõ 31 đường 158 Bạch Đằng .Từ số nhà 14 đến số nhà 26 tập thể 9B Lê Quý Đôn, tập thể 9B phố Lê Quý Đôn, ngõ 3, 20, 23, 28 đường 158 Bạch ĐằngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

4 07:00 15:00 Từ số nhà 90 đến số nhà 94 Yết Kiêu. Từ số nhà 73 đến số nhà 89 Nguyễn Du. Viện mắt Sài Gòn số 77 Nguyễn Du .Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

5 08:00 12:00 Từ số nhà 1 đến số nhà 61, từ số nhà 2 đến số nhà 40 ngách 34/55 Vĩnh Tuy. Ngõ 34/55/10 đến ngõ 34/55/33. Ngách 34/43 Vĩnh Tuy, từ số nhà 25 đến số nhà 55 ngõ 34 Vĩnh Tuy, từ số nhà 28 đến số nhà 52 phố Vĩnh TuyHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

6 Đống Đa 07:30 14:00 Sân vận động Hoàng cầu; 1-20 ngõ 1V Trần Quang Diệu; từ số 2-10 ngõ 19 Trần Quang Diệu; từ số 1-79 ngõ 19 Trần Quang Diệu Tổ 91 Ô Chợ Dừa, tập thể Laze, Ngõ 1D Trần Quang DiêụHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

7 Nam Từ Liêm 06:30 16:30 Tổ dân phố số 4, gần Nhà Văn Hóa Số 4 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

8 08:00 15:00 Một phần tổ dân phố 14, tổ dân phố 15 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

9 Thanh Trì 05:00 13:00 Tập thể T59, Lữ Đoàn 99; Giếng nước H10 Pháp VânHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

10 Gia Lâm 06:00 16:00 Một phần xã Yên Thường ( thôn Đình Vỹ, thôn Đỗ Xá, một phần thôn Liên Đàm. Khu dân cư Ga Bắc, thôn Dốc Lã, thôn Quy Mông, khu chợ Yên Thường, khu UBND xã Yên Thường, thôn Yên Thường, ngõ 7, 6 thôn Lã Côi, khu vực Chùa của thôn Lã Côi, khu Tập thể đầu máy Lã Côi, tập thể Bộ Đội 201, tập thể Đoàn Hóa, các ngõ 3, 5 thôn Lã Côi, khu vực UBND và trạm Y tế xã Yên Viên, một phần đường đi Ninh Hiệp) .Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

11 Đông Anh 06:00 16:00 Một phần xã Hải Bối, xã Võng La, Xã Kim ChungHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

12 07:00 08:00 Một phần thôn Hậu Dưỡng xã Kim chungHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

13 Sóc Sơn 07:00 11:00 Một phần thôn Lập Trí ,thôn Thái Vụ , một phần thôn Thanh Trí xã Minh TríHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

14 07:00 12:00 Thôn Trại Phong ,một phần thôn Dây Diều , một phần thôn Ninh Môn xã Minh Phú.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

15 08:00 11:00 Một phần xã Mai ĐìnhHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

16 08:00 10:00 Một phần thôn Đại Tảo xã Việt Long .Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

17 10:00 12:00 Một phần thôn Đại Tảo xã Việt LongHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

18 13:00 15:00 Trung Đoàn 141 xã Hồng Kỳ .Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

19 14:00 16:00 Một phần thôn Xuân Tảo xã Xuân GiangHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

20 14:00 15:00 Thôn Gò Gạo xã Minh TríHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

21 Tây Hồ 06:00 14:00 Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

22 Thanh Xuân 08:00 16:00 Từ số nhà 15 đến số nhà 47 Triều Khúc, toàn bộ ngõ 24, ngõ 36, ngõ 44, ngõ 49, ngõ 52, ngõ 54 Triều KhúcHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

23 08:00 12:00 Từ số nhà 9 đến số nhà 39 ngõ 236 đường Khương Đình, từ số nhà 16 đến số nhà 62 ngõ 236 đường Khương Đình, toàn bộ ngõ 236/18, ngõ 236/31, ngõ 236/32 đường Khương Đình, toàn bộ ngách 236/31/8, ngách 262/17/18 đường Khương Đình, toàn bộ Chung cư mini 236/4, chung cư mini số 8 ngõ 236/32, chung cư mini số 48 ngõ 236 đường Khương Đình.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

24 08:00 16:00 Toàn bộ nhà F4 Tập Thể Cao Su ngõ 41 đường Khương Đình, từ số nhà 58 đến số nhà 146 Phố Thượng Đình. Toàn bộ ngõ 181 Nguyễn Trãi, toàn bộ nhà F1, F2, F3, F5, F7, F8, F9, F11, F14 Tập thể Cao Su ngõ 41 đường Khương Đình.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

25 13:30 16:30 Từ số nhà 134 đến số nhà 152 phố Quan Nhân, toàn bộ ngõ 89 phố Quan Nhân.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

26 Cầu Giấy 07:00 14:00 Ngõ 87, ngõ 99, ngõ 115 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

27 Hoàng Mai 06:00 17:00 Một phần phường Thịnh LiệtHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

28 08:00 12:00 Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất – Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Q.Hoàng MaiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

29 08:00 12:00 Công ty Cổ phần Đa phương thức – Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Q.Hoàng MaiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

30 08:00 16:00 Một phần phố Đại Từ, tổ 9,11 phường Đại Kim, Q.Hoàng MaiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

31 08:00 16:00 Một phần khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, tổ 1,3 Bằng A, phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng MaiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

32 Long Biên 07:00 15:00 Tổ 4, 6 Phường Thượng ThanhHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

33 Chương Mỹ 05:00 16:30 Xã Tốt Động; Xóm Vạn Thắng, Xóm Mát, Xóm Đừn, Xóm mới K3, Đa canh Tốt Động; Xã Hữu Văn; Toàn bộ xã Hữu Văn; Xã Hoàng Văn Thụ; Thôn Công An, Thôn Thuần Lương, Thôn Tiến Văn, Thôn Hòa Bình.; Xã Mỹ Lương; Thôn Mỹ Lương.; Xã Trường Yên; Nhà máy nước sạch Trường Yên.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

34 05:00 16:30 Xã Hồng Phong; Toàn bộ xã Hồng Phong; Xã Đồng Lạc; Một phần thôn Yên Lạc, Thôn Thọ An; Xã Đồng Phú; Một phần Thôn Hạ Dục, Trạm Bơm Hạ Dục, Hộ chăn nuôi Hoàng Thị Luân.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

35 Thạch Thất 06:30 13:00 Thị Trấn Liên QuanHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

36 Thường Tín 07:00 17:00 Cụm công nghiệp Duyên thái Huyện Thường TínHình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

37 Hoài Đức 05:00 06:30 Một phần xã Lại Yên. Các công ty: VNT (thuộc xã Lại Yên); Tổng Cục Hậu Cần (thuộc xã Lại Yên); Trung Thành (thuộc xã Lại Yên); BHP (thuộc xã Lại Yên); Tuấn Tài (thuộc xã Lại Yên); Dũng Bình (thuộc xã Lại Yên); Nhựa Á Đông (thuộc xã Lại Yên); Hào Phú (thuộc xã Lại Yên); Sắc Màu (thuộc xã Lại Yên); Vimeco (thuộc xã Lại Yên); Vina Nhật Minh (thuộc xã Lại Yên); Linh Trang (thuộc xã Lại Yên); Sung sing Vina (thuộc xã Lại Yên); Thành Phát (thuộc xã Lại Yên); Locogi (thuộc xã Lại Yên); BĐSC (thuộc xã Lại Yên); Thành Đồng (thuộc xã Lại Yên); Asean (thuộc xã Lại Yên); Minh Phát (thuộc Xã Lại Yên); Nhựa Thái Dương (thuộc xã Lại Yên).Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

38 06:30 15:00 Một phần xã Lại Yên. Các công ty: Linh Trang (thuộc xã Lại Yên); Sung sing Vina (thuộc xã Lại Yên); Locogi (thuộc xã Lại Yên); BĐSC (thuộc xã Lại Yên); Thành Đồng (thuộc xã Lại Yên); Asean (thuộc xã Lại Yên); Minh Phát (thuộc Xã Lại Yên); Nhựa Thái Dương (thuộc xã Lại Yên); Sơn Hải (thuộc xã Lại Yên); Bắc Hà (thuộc xã Lại Yên); Trung Yên (thuộc xã Lại Yên); Xây dựng và dịch vụ Lại Yên (thuộc xã Lại Yên).Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

39 15:00 16:30 Một phần xã Lại Yên. Các công ty: VNT (thuộc xã Lại Yên); Tổng Cục Hậu Cần (thuộc xã Lại Yên); Trung Thành (thuộc xã Lại Yên); BHP (thuộc xã Lại Yên); Tuấn Tài (thuộc xã Lại Yên); Dũng Bình (thuộc xã Lại Yên); Nhựa Á Đông (thuộc xã Lại Yên); Hào Phú (thuộc xã Lại Yên); Sắc Màu (thuộc xã Lại Yên); Vimeco (thuộc xã Lại Yên); Vina Nhật Minh (thuộc xã Lại Yên); Linh Trang (thuộc xã Lại Yên); Sung sing Vina (thuộc xã Lại Yên); Thành Phát (thuộc xã Lại Yên); Locogi (thuộc xã Lại Yên); BĐSC (thuộc xã Lại Yên); Thành Đồng (thuộc xã Lại Yên); Asean (thuộc xã Lại Yên); Minh Phát (thuộc Xã Lại Yên); Nhựa Thái Dương (thuộc xã Lại Yên).Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

40 Mỹ Đức 07:00 15:00 Một phần thôn An Duyệt xã Hùng TiếnHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

41 Quốc Oai 05:00 11:30 Xã Phượng Cách, Xã Sài SơnHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

42 05:00 07:00 Xã Sài SơnHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

43 06:30 15:30 Xã Sài SơnHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

44 12:00 15:30 Xã Sài SơnHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

45 Thanh Oai 05:00 16:00 Xã Cao Viên; Một phần Xã Bích Hòa; Bơm Cao Viên; Bơm Cao Bộ.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

46 BắcTừ Liêm 03:00 15:00 Đường Tăng Thiết Giáp, Đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

47 05:00 17:00 Tổ dân phố Vân Trì, Tổ dân phố Ngọa Long, Tổ dân phố Phúc Lý - Phường Minh KhaiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

48 07:30 12:00 Tổ dân phố Hồng Ngự - Phường Thụy PhươngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

49 08:30 11:30 Nhà CT3 Khu Đô thị mới Cổ Nhuế Resco phường Cổ nhuế 2Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

50 14:00 15:00 Nhà CT3C,3D Khu Đô thị mới Cổ Nhuế Resco phường Cổ nhuế 2Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

Thanh Thắng