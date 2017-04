Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 22/4 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 22/4 được Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông báo như sau:

QuậnTừĐếnKhu vực

1Hoàn Kiếm08:00 12:00 CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÁY HN (27-29 Phan Chu Trinh)

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

208:30 12:00 Bệnh Viện K (43 Tràng Thi)

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

312:30 19:00 CỤC ĐỐI NGOẠI Bộ Quốc Phòng (41 Lý Thái Tổ)

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

4Hai Bà Trưng07:00 13:00 Từ số nhà 58 đến số nhà 80 Ngô Thì Nhậm và số nhà 80 Hòa Mã. Từ số nhà 55đến số nhà 65 Ngô Thì Nhậm

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

5Ba Đình07:30 12:30 Từ 37 - 93 ngõ 505 Kim Mã, Từ 937 - 1035 La Thành La Thành; Dốc Viện Sản, ngõ 44 Phạm Huy Thông

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

6Đông Anh06:00 11:00 Một phần Thị Trấn Đông Anh

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

7Thanh Xuân07:00 13:00 - Toàn bộ ngõ 125, ngõ 133 Bùi Xương Trạch, từ số nhà 132 đến số nhà 268 và từ số nhà 135 đến 229 Bùi Xương Trạch. Toàn bộ ngõ 207 Bùi Xương Trạch, ngách 207/125, ngách 207/7, ngách 207/77 Bùi Xương Trạch. Toàn bộ ngõ 239 phố Bùi Xương Trạch, toàn bộ ngách 207/28 phố Bùi Xương Trạch, ngách 271/3 phố Bùi Xương Trạch. Từ số nhà 1 đến số nhà 28 và từ số nhà 110 đến số nhà 120 Bùi Xương Trạch, toàn bộ ngách 28/93, ngách 2/93, ngõ 93B Bùi Xương Trạch, toàn bộ ngõ 77/10A, ngõ 77/10B Bùi Xương Trạch. UBND phường Khương Đình, nhà văn hóa phường Khương Đình, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên. Toàn bộ ngách 29/78 Khương Hạ, toàn bộ ngõ 77 Bùi Xương Trạch, toàn bộ ngách 108/2, ngách 108/20 Bùi Xương Trạch, toàn bộ hẻm 29/70/2 Bùi Xương Trạch. Toàn bộ ngách 29/28, ngách 29/54, ngách 29/68 Khương Hạ.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

8Cầu Giấy08:00 12:30 Văn phòng bộ khoa học công nghệ-Số 113 Trần Duy Hưng- Trung Hòa, Cầu Giấy

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

908:00 16:00 Khu tập thể Lưu trữ địa chính, tổ 50 Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

1012:00 17:00 Tòa nhà văn phòng PVI- Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

1114:00 19:00 Văn phòng Tổng cục Hải Quan - LôE3 Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

12Long Biên06:00 15:00 Khu Công nghiệp Sài Đồng B

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

13Hà Đông06:00 16:00 - Khu Cổng Đồng, Giếng Sen phường La Khê.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

1408:00 14:00 Tòa nhà Chung cư CT5A, CT5B, CT5C khu nhà ở Văn Khê phường La Khê

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

15Chương Mỹ06:00 07:00 Xã Tốt Động Toàn bộ xã Tốt Động (Trừ một phần Thôn Đầm Kênh, một phần Xóm Đừn, Một phần Thôn Đồng Dâu, Xóm Giữa),trạm bơm yên Duyệt. Xã Hữu Văn : Toàn bộ xã Hữu Văn. Xã Hoàng Văn Thụ : Thôn Thuần Lương, Một phần thôn Hòa Bình, Thôn Công An, một phần thôn An Tiến, TBA Bơm Hoàng Văn Thụ. Xã Mỹ Lương Một phần Thôn Mỹ Lương

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

1607:00 16:00 Xã Đại Yên : Xóm Yên khê, Cục cảnh sát bảo vệ 1+2. Xã Tốt Động Thôn Tân Long, Thôn Liên Hòa, Xóm Bên, Xóm Mới, trạm Bơm Yên Duyệt.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

1715:00 16:00 Xã Tốt Động Toàn bộ xã Tốt Động (Trừ một phần Thôn Đầm Kênh, một phần Xóm Đừn, Một phần Thôn Đồng Dâu, Xóm Giữa),trạm bơm yên Duyệt. Xã Hữu Văn : Toàn bộ xã Hữu Văn. Xã Hoàng Văn Thụ : Thôn Thuần Lương, Một phần thôn Hòa Bình, Thôn Công An, một phần thôn An Tiến, TBA Bơm Hoàng Văn Thụ. Xã Mỹ Lương Một phần Thôn Mỹ Lương

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

18Hoài Đức05:00 06:30 Một phần xã Lại Yên. Các công ty: VNT (thuộc xã Lại Yên); Tổng Cục Hậu Cần (thuộc xã Lại Yên); Trung Thành (thuộc xã Lại Yên); BHP (thuộc xã Lại Yên); Tuấn Tài (thuộc xã Lại Yên); Dũng Bình (thuộc xã Lại Yên); Nhựa Á Đông (thuộc xã Lại Yên); Hào Phú (thuộc xã Lại Yên); Sắc Màu (thuộc xã Lại Yên); Vimeco (thuộc xã Lại Yên); Vina Nhật Minh (thuộc xã Lại Yên); Linh Trang (thuộc xã Lại Yên); Sung sing Vina (thuộc xã Lại Yên); Thành Phát (thuộc xã Lại Yên); Locogi (thuộc xã Lại Yên); BĐSC (thuộc xã Lại Yên); Thành Đồng (thuộc xã Lại Yên); Asean (thuộc xã Lại Yên); Minh Phát (thuộc Xã Lại Yên); Nhựa Thái Dương (thuộc xã Lại Yên).

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

1905:30 16:00 Một phần xã Vân Côn.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

2006:30 15:00 Một phần xã Lại Yên. Các công ty: Linh Trang (thuộc xã Lại Yên); Sung sing Vina (thuộc xã Lại Yên); Locogi (thuộc xã Lại Yên); BĐSC (thuộc xã Lại Yên); Thành Đồng (thuộc xã Lại Yên); Asean (thuộc xã Lại Yên); Minh Phát (thuộc Xã Lại Yên); Nhựa Thái Dương (thuộc xã Lại Yên); Sơn Hải (thuộc xã Lại Yên); Bắc Hà (thuộc xã Lại Yên); Trung Yên (thuộc xã Lại Yên); Xây dựng và dịch vụ Lại Yên (thuộc xã Lại Yên).

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2115:00 16:30 Một phần xã Lại Yên. Các công ty: VNT (thuộc xã Lại Yên); Tổng Cục Hậu Cần (thuộc xã Lại Yên); Trung Thành (thuộc xã Lại Yên); BHP (thuộc xã Lại Yên); Tuấn Tài (thuộc xã Lại Yên); Dũng Bình (thuộc xã Lại Yên); Nhựa Á Đông (thuộc xã Lại Yên); Hào Phú (thuộc xã Lại Yên); Sắc Màu (thuộc xã Lại Yên); Vimeco (thuộc xã Lại Yên); Vina Nhật Minh (thuộc xã Lại Yên); Linh Trang (thuộc xã Lại Yên); Sung sing Vina (thuộc xã Lại Yên); Thành Phát (thuộc xã Lại Yên); Locogi (thuộc xã Lại Yên); BĐSC (thuộc xã Lại Yên); Thành Đồng (thuộc xã Lại Yên); Asean (thuộc xã Lại Yên); Minh Phát (thuộc Xã Lại Yên); Nhựa Thái Dương (thuộc xã Lại Yên).

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

22Quốc Oai05:30 14:30 Khu CN Ngọc Liệp

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

23Thanh Oai05:00 16:00 Xã Cao Viên, Bơm Cao Viên, Bơm Cao Bộ

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

24BắcTừ Liêm05:00 17:00 Tổ dân phố Nguyên Xá 1, 2, Tổ dân phố Vân Trì - Phường Minh Khai. Tổ dân phố Hạ 9,10,11,12. Tổ dân phố Trung 8 - Phường Tây Tựu

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2508:00 16:00 Tổ dân phố Nguyên Xá 2, 3 phường Minh Khai

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2608:00 16:00 Tổ dân phố Cáo Đỉnh phường Xuân Đỉnh

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH