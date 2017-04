Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngoài phương án đảm bảo an ninh trật tự chung trong dịp diễn ra Lễ giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2017, đơn vị này còn xây dựng các kế hoạch chi tiết riêng, trong đó có kế hoạch chống khủng bố và phương án thoát hiểm rất cụ thể.

An ninh được thắt chặt trong dịp diễn ra Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động phần Lễ và phần Hội trong giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 1-6/4/2017 (tức ngày 5-10/3 năm Đinh Dậu). Đây là dịp du khách thập phương về với Đền Hùng rất đông, do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là rất quan trọng.

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Hà Minh Tân trao đổi với phóng viên Dân trí.

Đại tá Tân cho biết, năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ hội Đền Hùng 2017 có một vài điểm mới hơn so với các năm trước đó là: Sắp xếp, phân luồng giao thông đi lại ra-vào khu vực Đền Hùng rõ ràng, cụ thể hơn, tránh được các hiện tượng xung đột giao thông; công tác bán vé tại các điểm trông giữ xe cũng được thay đổi cách thức nhằm tránh ùn tắc tại đầu đường vào các bãi xe, không bán vé và thu tiền tại khu vực cổng vào mà khách gửi xe xong rồi mới lấy vé trả tiền sau; Năm nay, Phó Giám đốc Công an tỉnh ngoài nhiệm vụ làm Trưởng Tiểu ban an ninh còn phải kiêm thêm chức Phó Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng, do đó, có thể điều hành chỉ đạo sang các mảng khác như Văn hóa, Y tế,…

Phân luồng giao thông từ xa, nhằm tránh ùn tắc tại khu vực Đền Hùng.

“Năm nay, ngoài các phương án đảm bảo an ninh trật tự chung, chúng tôi có xin Ban Giám đốc công an tỉnh và Bộ Công an để có phương án riêng. Ví dụ, công tác chống khủng bố thì phải vạch rõ kế hoạch cụ thể, trong khủng bố có phương án thoát hiểm riêng. Ngoài bộ phận làm nhiệm vụ trực tiếp chống khủng bố, còn phải có bộ phận lên phương án thoát hiểm cũng rất quan trọng. Chống khủng bố là công an phải làm, nhưng thoát hiểm mang tính chất xã hội. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự rất chi tiết tới từng bộ phận chức năng” - Đại tá Tân nói.

Cũng theo Đại tá Tân, năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra, còn có lực lượng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tăng cường cho Phú Thọ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách thập phương hành hương về với đất Tổ.

Đại tá Hà Minh Tân thông tin thêm, trước khi diễn ra Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch tấn công tội phạm trên toàn tỉnh. Các lực lượng như CSGT, hình sự của các huyện lân cận như Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh,… cũng phải tăng cường công tác tuần tra công khai vòng ngoài, nhằm thị uy, gây sức ép để đề phòng và ngăn ngừa tội phạm từ xa.

Lực lượng liên ngành tỉnh Phú Thọ đi kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các hàng quán khu vực Đền Hùng.

“Lực lượng công an ở 13 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Phú Thọ dịp này phải trực 100% quân số. Lực lượng này chúng tôi chia thành các chốt và cũng phải trực 100% quân số. Các chốt trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng như Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Lạc Long Quân thì lực lượng an ninh cắm chốt tại đây phải ăn ngủ tại chỗ, đến bữa có người mang cơm lên. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ an ninh chúng tôi toàn bố trí những người có kinh nghiệm, làm từ nhiều năm trước rồi nên rất yên tâm” - Đại tá Tân nói thêm.

Ngoài lực lượng an ninh là các cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở nhiều chốt, năm nay tỉnh Phú Thọ còn tăng cường thêm 20 camera an ninh (nâng tổng số lên hơn 50 chiếc) giăng khắp Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các điểm quan trọng trên địa bàn thành phố Việt Trì. Các “mắt thần” này hỗ trợ rất tốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017.

