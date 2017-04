Tin tức mỹ nam của làng điện ảnh Hàn Quốc Lee Jun Ki hẹn hò với nữ diễn viên Jeon Hye Bin khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Lee Jun Ki công khai bạn gái, nữ diễn viên Jeon Hye Bin

Ngày 4.4, tờ SBS funE đưa tin nam diễn viên Lee Jun Ki và người đẹp Jeon Hye Bin đã bí mật hẹn hò thời gian qua.

Tờ này cho biết cả hai quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Joseon Gunman vào năm 2014 và hiện nay cùng ở dưới trướng một công ty quản lý là Namoo Actors.

Sau khi tin tức hẹn hò được tung ra, đại diện Namoo Actors đã liên hệ với hai nghệ sĩ để xác nhận thông tin trên. Trả lời trang Soompi, người phát ngôn của công ty quản lý này cho biết: “Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin đã có khoảng thời gian làm việc cùng nhau khi đóng chung một bộ phim truyền hình vào năm 2014. Vào thời điểm đó, các trang báo bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn hẹn hò nhưng cả hai chỉ xem nhau là bạn. Tuy nhiên, càng thân thiết, tình cảm giữa họ càng nảy nở và họ chính thức hẹn hò vào đầu năm 2016”.

Sau khi tin tức hẹn hò được tiết lộ, trang Dispatch cũng đã tung ra loạt ảnh đi chơi riêng của cặp đôi

Trước khi chính thức xác nhận hẹn hò, Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin đã dính những tin đồn liên quan tới chuyện tình cảm tận 3 lần, nhưng phía đại diện của cặp đôi đều phủ nhận cả 3 lần đó. Cả hai một mực khẳng định mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Lee Jun Ki là một trong những mỹ nam nổi danh nhất của làng điện ảnh Hàn. Anh quen mặt với khán giả qua bộ phim My Girl, The King and the Clown (Đức vua và thằng hề), Iljimae (Huyền thoại Iljimae), Scarlet Heart: Ryeo (Người tình ánh trăng hay còn được biết tới là Bộ bộ kinh tâm phiên bản Hàn).

Dù là một diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình cũng như rạp chiếu tại Hàn Quốc nhưng đời sống riêng tư của Lee Jun Ki lại là một bí ẩn lớn. Anh chưa từng công khai hẹn hò với người đẹp nào dù từng bị đồn thổi với rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Shin Min Ah, UEE, IU, Yoo Ri Ah.

Trong khi đó, xét về độ nổi tiếng thì Jeon Hye Bin lại kém xa Lee Jun Ki. Cô từng là ca sĩ, thành viên nhóm nhạc thần tượng LUV. Sau đó cô đã tách ra solo và chuyển hẳn sang đóng phim. Jeon Hye Bin được biết đến với những vai diễn phụ trong các tác phẩm như Healer, Oh Hae Young Again...

Thiên Minh