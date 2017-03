Với sự góp mặt của 3 hảo thủ thuộc nhóm siêu đại kiện tướng thế giới, trong đó có Lê Quang Liêm, Giải Cờ vua quốc tế HDBank 2017 hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn và quyết liệt

Từng phải rút lui giờ chót ở HDBank Cup năm ngoái vì lý do sức khỏe, Lê Quang Liêm đã không thể trở thành người đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch giải đấu trên sân nhà. Đó là lý do để mùa này, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã phải sắp xếp lịch học tập tại Mỹ để trở về nước tham dự giải, diễn ra từ ngày 11 đến 18-3 ở TP HCM, bất chấp sự đua tranh quyết liệt được dự báo từ bộ đôi siêu đại kiện tướng (ĐKT) Wei Yi và Bu Xiang-zhi (siêu ĐKT người Nga Dmitri Andreikin vì lý do cá nhân vừa xin rút lui trước khi ban tổ chức công bố thành phần tham dự vào sáng 7-3).

Wei Yi không phải là gương mặt xa lạ với khán giả Việt Nam khi từng xếp hạng 18 chung cuộc tại HDBank Cup 2013 khi mới 13 tuổi. Thành tích tăng tiến chóng mặt 4 năm qua giúp Wei Yi tích lũy trung bình mỗi năm thêm khoảng 50 Elo, vươn lên hạng 27 thế giới với hệ số Elo mới 2.725! Thứ hạng này giúp Wei Yi trở thành ứng viên vô địch sáng giá nhất tại giải 2017, xếp trên cả 2 cựu vô địch Lê Quang Liêm (2.712, vô địch 2015) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.629, vô địch 2014). Bên cạnh đó, đồng hương đàn anh của Wei Yi, “ẩn số” Bu Xiang-zhi, cũng hứa hẹn tạo được nhiều bất ngờ khi siêu ĐKT 31 tuổi này đang xếp hạng 34 thế giới, chỉ kém Quang Liêm đúng 1 bậc cùng 1 điểm Elo.

Sau 1 năm vắng mặt, Lê Quang Liêm (trái) sẽ gặp nhiều thách thức ở HDBank Cup 2017, đặc biệt từ bộ đôi siêu ĐKT người Trung Quốc Ảnh: Minh Châu

Quy tụ cả ngàn cao thủ thế giới sau 7 mùa tổ chức, HDBank Cup chính là một trong những sự kiện hấp dẫn nhất của làng cờ vua quốc tế vào tháng 3 hằng năm và là giải đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu Á. Nhà vô địch HDBank Cup 2011 Yu Yang-yi hiện góp mặt trong 20 hạng đầu thế giới, trong khi kỳ thủ giành HCĐ mùa giải 2015 là Li Chao hiện được FIDE xếp hạng 30 với Elo 2.720.

Với riêng các kỳ thủ Việt Nam, giải mang đến cơ hội cọ xát với những VĐV đẳng cấp thế giới, giúp nâng cao trình độ và trui rèn bản lĩnh thi đấu. Quang Liêm từ bệ phóng 2 ngôi vô địch HDBank Cup đã liên tục duy trì thứ hạng trong hàng ngũ các siêu ĐKT thế giới. Trường Sơn cũng cải thiện đáng kể trình độ chuyên môn, trở thành gương mặt số 2 của làng cờ Việt Nam. Câu chuyện tương tự cũng được thấy qua sự thăng tiến thành tích mạnh mẽ của các kỳ thủ hàng đầu hiện nay như Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Anh Khôi hay Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm …

Không chỉ có sự hiện diện lần đầu của các danh thủ đến từ đủ 5 châu lục, giải đấu 2017 chính thức được cấp “dấu chất lượng FIDE” ở cấp độ 6 (Elo trung bình từ 2.376 - 2.400), một phần cũng từ việc tổng mức tiền thưởng toàn giải được tăng lên 45.000 USD, mang đến cho nhà vô địch 13.000 USD, phần thưởng thể thao cá nhân cao nhất tại Việt Nam.

Kim Phụng và Trường Sơn đoạt vé World Cup

Vượt lên dẫn đầu giải sau vòng 8, kỳ thủ quê xứ Huế Võ Thị Kim Phụng tiếp tục cầm chân hạt giống số 1 Sukandar Kharisma (Indonesia) ở ván cuối cùng, đạt 7 điểm, giành HCV cũng như suất vé duy nhất của vòng loại khu vực 3.3 tham dự World Cup cờ vua nữ 2018, dự kiến diễn ra tại Nga. Kim Phụng năm nay 24 tuổi, từng 2 lần giành HCV U20 châu Á năm 2010 và 2013.

Ở bảng nam, 2 kỳ thủ dẫn đầu sau ván 8 là Yeoh Li Tian (Malaysia) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn chủ động tìm kiếm một kết quả hòa với Pascua Haridas (Philippines) và Susanto Megaranto (Indonesia) ở ván 9. Cùng được 7 điểm, cả hai chia nhau 2 vị trí dẫn đầu của giải cùng 2 suất tham dự World Cup nam 2017 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Georgia.

Đào Tùng