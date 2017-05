Với nhiều hoạt động mới mẻ và hấp dẫn, Lễ hội rượu vang mang chủ đề The taste of Ba Na Hills 2017 sẽ là một trải nghiệm khó có thể bỏ qua với du khách đến Đà Nẵng trong mùa pháo hoa này.

Thưởng thức vang miễn phí

Diễn ra từ ngày 22/5 - 26/5/2017 tại Sun World Bà Nà Hills, Lễ hội rượu vang – The taste of Ba Na Hills 2017 là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa mùa hè đặc sắc sắp tới tại khu du lịch hàng đầu Việt Nam.

Đây là lần thứ tư Sun World Bà Nà Hills tổ chức Lễ hội rượu vang. Nhưng với những kinh nghiệm được tích lũy từ các mùa vang trước, The taste of Ba Na Hills 2017 hứa hẹn sẽ khiến những du khách đã đến Bà Nà nhiều lần cũng sẽ ngạc nhiên trước sự mới mẻ với những trải nghiệm độc đáo mà lễ hội lần này mang tới.

Suốt một tuần lễ, từ 10h đến 15h mỗi ngày, du khách không chỉ được thưởng thức miễn phí các loại vang hảo hạng mà còn có cơ hội trở thành những nghệ nhân chế biến rượu vang khi được tham gia những công đoạn từ nghiền nho trong thùng gỗ sồi cho đến ép nho làm vang cùng với những trò chơi tương tác thú vị.

Hàng tấn nho tươi sẽ được sử dụng tại lễ hội, để du khách được trực tiếp trải nghiệm những công đoạn sản xuất vang đã có từ thời cổ xưa như nghiền nho trong thùng gỗ sồi, vận hành máy ép nho thủ công để cho ra những giọt nước nho nguyên chất. Một vườn nho tươi được sắp đặt ngay trong khuôn viên lễ hội, đem đến cho những người yêu nước Pháp cảm giác được trở về vùng vang Bordeaux nổi tiếng.

The taste of Ba Na Hills 2017 sẽ tái hiện những lễ hội vang điển hình của châu Âu bằng chính những hoạt động đặc sắc trong không gian sân khấu chính được đặt tại vườn hoa Le Jardin D’Amour, một trong 9 khu vườn nghệ thuật đẹp nổi tiếng của Sun World Ba Na Hills.

Trên sân khấu chính, các vũ công châu Âu trong những chiếc váy được kết bằng những chùm nho tươi chín mọng và những vũ điệu cuồng say sẽ khiến du khách say trong cả men vang lẫn men hội hè. Những điệu nhạc do ban nhạc châu Âu Bryant thể hiện, cùng với dàn vũ công chuyên nghiệp đưa du khách đến với không gian ngày mùa thu hoạch nho tại các miền quê châu Âu với những giai điệu đồng quê, các tiết mục dân vũ rộn ràng.

Nhiều trải nghiệm đặc sắc

Rất nhiều trò chơi, hoạt động tương tác hấp dẫn sẽ chờ đón du khách ngay tại sự kiện. Thú vị nhất hẳn sẽ là trò chơi Nghi lễ La Batalla del Vino (tạm dịch: "Trận chiến của rượu vang”), một hoạt động truyền thống rất được yêu thích và chờ đón tại các lễ hội vang châu Âu. La Batalla del Vino sẽ trang bị cho du khách áo trắng, súng bắn nước nho để khách tìm mọi cách nhuộm màu vang trên áo đối phương.

Đặc biệt trong khung giờ sáng, từ 10h-13h, mỗi du khách mua vé trải nghiệm cáp treo, tham dự sự kiện, sẽ được phát kèm coupon thưởng thức miễn phí một ly vang hảo hạng của các thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế. Đi kèm với vang, du khách có thể thoải mái lựa chọn rất nhiều món ăn nhẹ hợp vị tại các quầy bày bán ẩm thực xung quanh khu vực sân khấu chính tại vườn hoa Le Jardin D’Amour.

Để check-in và có những bức hình ấn tượng đậm chất Lễ hội rượu vang nhất, sẽ không nơi nào lý tưởng hơn khoảng sân trước Vườn Địa Đàng với rất nhiều tiểu cảnh độc đáo với những thùng gỗ ủ vang, những chai vang khổng lồ kết bằng nhiều vỏ chai các thương hiệu nổi tiếng, các gian hàng giới thiệu sản phẩm được bài trí đẹp mắt…

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, Lễ hội Rượu vang đã dần trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên làm nên thương hiệu cho Sun World Ba Na Hills. Tiếp nối thành công của ba kỳ lễ hội trước, The taste of Ba Na Hills 2017 sẽ còn đặc sắc và độc đáo hơn rất nhiều.

Doãn Phong