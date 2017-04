Từ ngày 6 - 9/4/2017, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu Nghị) - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, ngành du lịch Nghệ An tham gia và giới thiệu nhiều sản phẩm mới tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2017. Trong đó, thông tin Lễ hội du lịch Cửa Lò 2017 sẽ khai mạc ngày 29/4 nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách.

Tham gia hội chợ năm nay đoàn công tác tỉnh Nghệ An có đại diện Lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, đại diện một số huyện, thành thị và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đã ký kết hợp tác quảng bá du lịch với 5 tỉnh tại VITM Hà Nội 2017.

Năm nay, Nghệ An cùng các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình tổ chức một không gian chung 72m2 để quảng bá giới thiệu tại hội chợ. Đến tham quan Khu vực gian hàng của tỉnh Nghệ An, du khách sẽ được giới thiệu các thông tin chung về tour tuyến điểm du lịch của tỉnh, gặp gỡ doanh nghiệp du lịch và khám phá các đặc sản Nghệ An như hải sản Cửa Lò, tương Nam Đàn, tinh bột Nghệ, cam Kỳ Yến…

Nhiều sản phẩm du lịch mới được giới thiệu tới du khách như cánh đồng hoa Hướng Dương, đảo chè Thanh An – Thanh Chương; đặc biệt là lễ hội du lịch Cửa Lò 2017 được khai mạc vào 20h ngày 29/4/2017 tại Cửa Lò và được truyền hình trực tiếp trên kênh VIV1.

Trong khuôn khổ của Hội chợ VITM năm nay, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An cũng tiến hành ký kết hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa với mục đích tăng cường mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh, phát huy tốt hiệu quả trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

VITM Hà Nội 2017 có quy mô trên 450 gian hàng với sự tham gain của trên 600 doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 43 tỉnh, thành trong cả nước và từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ; dự kiến thu hút khoảng 65.000 người đến tham quan và mua sắm sản phẩm du lịch.