Theo Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017, để giảm tối đa việc du khách chen lấn, xô đẩy, năm nay lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền Thượng vào hồi 6h30 ngày 10/3 Âm lịch, sớm hơn 1 tiếng so với những năm trước.

Việc tổ chức sớm 1 tiếng so với các năm trước để giảm tối đa việc du khách chen lấn tại lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay Ảnh: Internet.

Cụ thể, tại các địa phương có đền thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương dâng hương theo nghi lễ truyền thống cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Thượng.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong mùa lễ hội cũng như trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc một số đơn vị tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Tỉnh Phú Thọ cũng bổ sung, lắp đặt 50 camera tại các đền, vị trí tập trung đông người, điểm giao thông quan trọng để thuận tiện cho việc quan sát, triển khai các giải pháp an ninh trật tự.

Được biết, năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2017 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre theo Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xuân Thảo