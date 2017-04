Tại vòng 12 V-League 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải rất vất vả mới có thể giành được 1 điểm trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Lê Công Vinh theo dõi một trận đấu của Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: Facebook Le Cong Vinh)

Chiều 8/4, Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa với tỷ số 1-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Vinh (Nghệ An). Đây là trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 12 giải bóng đá V-League 2017.

Trận đấu này được khá nhiều người hâm mộ mong đợi khi cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An là Lê Công Vinh lại có chuyến trở về sân Vinh trong tư cách đối thủ của Sông Lam Nghệ An. Nhưng khác với những lần trước là cầu thủ thi đấu trên sân, thay vào đó Lê Công Vinh trong ngày trở lại sân Vinh lần này lại với tư cách chỉ đạo đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau tiếng còi khai cuộc, Sông Lam Nghệ An là đội chủ động dâng lên tấn công bên phần sân của đội khách Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hiệp 1, phần lớn các pha phát động tấn công chủ yếu dồn về bên cánh phải, nơi vị trí của Phi Sơn với hy vọng sẽ có những pha xử lý đột biến từ cầu thủ này. Tuy vậy, các pha xử lý cuối cùng của Phi Sơn là không thật sự tốt, các pha chuyền vào của Phi Sơn thường đi rất thiếu chính xác. Điều đó khiến các cơ hội rõ nét mà đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An tạo ra được trong hiệp 1 là không nhiều, dù họ là những người cầm bóng nhiều hơn, thi đấu chủ động hơn trước đội khách Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh là đội chủ động chơi phòng ngự phản công nhanh. Nhưng trước sức ép rất lớn của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tạo ra, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong thế cầm cự, chống đỡ. Các tình huống lên bóng phản công cũng như cơ hội rõ nét được Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh là không nhiều. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0 – 0.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An vẫn là những người cầm bóng nhiều hơn và kiểm soát thế trận. Song hàng công của Sông Lam Nghệ An vẫn cho thấy sự rườm rà và thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Sông Lam Nghệ An cũng có được bàn thắng mở tỷ số của Thế Cường ở phút thứ 72. Nhưng công lớn của bàn thắng này thuộc về Phi Sơn, khi anh đoạt được bóng và đi bóng qua 3 cầu thủ đội khách trước khi căng ngang cho Thế Cường đệm bóng rất dễ dàng ở cự ly gần. Tỷ số được mở 1 – 0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thắng mở tỷ số, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An lên rất cao, liên tiếp các tình huống nguy hiểm được đội chủ nhà tạo ra. Khi bàn thắng nhân đôi cách biệt chưa tới thì đội chủ nhà đã bị thủng lưới. Phút thứ 80, từ pha treo bóng vào của đồng đội, Đình Luật đã có pha bật cạo đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1 – 1 cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian còn lại của trận đấu, dù hai đội rất cố gắng để có thêm bàn thắng quyết định trận đấu và đã có những hội rõ nét, đáng chú ý là pha đánh đầu trúng xà ngang của Olaha bên đội Sông Lam Nghệ An ở những phút cuối trận. Nhưng mọi nỗ lực của hai đội đều không thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 – 1. Với kết quả này, sau 12 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An có được 14 điểm và xếp ở vị trí thứ 11 Bảng xếp hạng V-League 2017. Thành phố Hồ Chí Minh có được 15 điểm và xếp ở vị trí thứ 10./.