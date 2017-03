“Dù hành động lấy ý kiến học sinh xuất phát từ việc nhà trường mong muốn nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc nhưng cũng không thể phát phiếu lấy ý kiến của học sinh 4 tuổi được”, Ông Đặng Văn Viện – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho hay.

Chị Vương Thị Lan cùng cháu B.Y - bé gái nghi bị nhốt trong nhà vệ sinh và bị bỏ quên ở trường mầm non

Dù sự việc xảy ra gần 10 ngày nay nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc cháu B.Y (học sinh 4 tuổi tại điểm trường Mầm non Yến Vỹ) bị cô giáo bỏ quên vẫn khiến dư luận xôn xao.

Trao đổi với PV báo Infonet, ông Đặng Văn Viện – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho hay: “Do giải trình của hai cô giáo tại điểm trường Mầm non Yến Vỹ (thuộc trường Mầm non Hương Sơn) với ý kiến của gia đình chưa có sự đồng nhất nên đến thời điểm hiện tại chúng tôi yêu cầu nhà trường và cơ quan công an xác minh lại.

Quan điểm của chúng tôi là sai ở đâu thì nhận trách nhiệm ở đó. Riêng về việc giáo viên bỏ quên học sinh và ra về đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm của giáo viên”.

Trả lời PV về việc hiệu trưởng điểm trường Mầm non Yến Vỹ cho biết nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến học sinh lớp B5 xem cô giáo Hương có phạt và nhốt bạn B.Y vào nhà vệ sinh như lời buộc tội của gia đình hay không, ông Đặng Văn Viện – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho hay: “Chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường không được làm việc phát phiếu lấy ý kiến học sinh.

Dù hành động đó xuất phát từ việc nhà trường mong muốn nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc nhưng cũng không thể phát phiếu lấy ý kiến của học sinh 4 tuổi được. Hiện nay cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Khi có kết luận chúng tôi sẽ thông tin lại”.

Trường Mầm non Yến Vỹ - nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến sự việc này, bà Hoàng Thanh Hương - Trưởng phòng Mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) chia sẻ: “Cho đến thời điểm hiện tại khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng thì chưa thể khẳng định ai đúng, ai sai.

Tuy nhiên, là người quản lý bậc học mầm non, tôi rất mong muốn các giáo viên trong sự việc này hãy trung thực, nếu có sai thì nên đứng ra nhận sai lầm của mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội sửa sai.

Tôi thực sự lo lắng lại xảy ra “vụ việc Nam Trung Yên lần 2”. Sự dối trá của nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên là một bài học đắt giá cho mỗi chúng ta”.

Bà Hoàng Thanh Hương cũng cho biết thêm: “Ngay sau khi nắm bắt thông tin về sự việc, tôi đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức vào cuộc ngay và có báo cáo gửi cho Sở GD&ĐT. Quan điểm của tôi là xử lý nghiêm khắc người gây ra lỗi để làm gương cho người khác.

Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu hiệu trưởng phải có công tác tư tưởng để trấn an phụ huynh và học sinh cũng như duy trì hoạt động của nhà trường”.

Báo Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!

Hoàng Thanh