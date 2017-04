Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có mặt tại Công ty TNHH BSE thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để lấy mẫu thức ăn, điều tra nguyên nhân ngộ độc.

Liên quan đến vụ hàng chục công nhân của Công ty TNHH BSE thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, chiều 1/4, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có mặt tại Công ty TNHH BSE thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để lấy mẫu thức ăn, điều tra nguyên nhân ngộ độc.

Các mẫu thức ăn được các cơ quan chức năng lấy để xác định nguyên nhân gồm: Cơm, thịt xào, canh cải cúc và đậu phụ. Đây là những thức ăn chính công nhân đã ăn vào trưa 1/4 do Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam cung cấp.

Các công nhân được các y, bác sỹ khẩn trương cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 18 giờ ngày 1/4, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận thêm gần 10 công nhân đều có những triệu chứng ngộ độc thức ăn, nâng tổng số công nhân nhập viện cấp cứu lên hơn 50 người.

Theo Bác sỹ Phạm Đắc Cao, Trưởng Khoa Đông y và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, các bệnh nhân cho biết, thức ăn của họ ăn vào bữa trưa rất đa dạng, có người uống sữa ăn bánh mỳ, có người ăn cơm với canh, có người chỉ uống một chút sữa, có người lại chỉ ăn cam nên chưa thể xác định được nguyên nhân ngộ độc. Bệnh viện đang tăng cường các khoa, phòng, y, bác sỹ và giường bệnh để kịp thời cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. Hiện nay, có một số công nhân sau khi được sơ cấp cứu, sức khỏe đã ổn định và xin về nhà theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người bệnh thì chưa thể cho về được mà phải tiếp tục theo dõi vì ngộ độc có thể diễn biến bất thường.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 15 giờ ngày 1/4, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận và khẩn trương cứu chữa cho hàng chục công nhân của Công ty TNHH BSE thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) nghi do bị ngộ độc thực phẩm sau giờ ăn trưa. Các công nhân nhập viện đều có chung triệu chứng chóng mặt, mệt mỏi, nôn mửa, đau đầu và một số người đau bụng.

Theo nhiều công nhân cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên các công nhân của Công ty TNHH BSE ăn thức ăn do Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam cung cấp và xảy ra tình trạng trên. Được biết, Công ty TNHH BSE thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có 4900 công nhân, chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử viễn thông, có tổng mức đầu tư 30 triệu USD, trên diện tích 5,7ha, quy mô sản xuất 250 triệu sản phẩm/năm.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)