Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây đã soạn thảo kế hoạch mới của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc tiêu diệt lực lượng khủng bố IS. Đáng chú ý là kế hoạch này không tính đến việc phối hợp với Nga trong tiêu diệt IS ở Syria.

Thông tin trên được tờ The New York Times (NYT) đăng tải. Theo đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis dự định sẽ thông qua kế hoạch đẩy mạnh cuộc chiến chống IS của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis,

Trái ngược với các dự đoán trước đó về sự hợp tác với Nga, kế hoạch này của Lầu Năm Góc sẽ không tính đến việc mở rộng hợp tác với Nga ở Syria. Trước đó, ông James Mattis cũng đã bày tỏ sự không đồng tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cần phải tăng cường hợp tác với Nga. Theo quan điểm của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, không nên coi Nga là đối tác tin cậy trong lĩnh vực này.

Kế hoạch do Bộ Quốc phòng Mỹ đang soạn thảo sẽ không chỉ tính đến việc tấn công vào các vị trí chủ chốt của lực lượng IS ở Syria và Iraq, mà còn tấn công vào các mắt xích của lực lượng này ở các quốc gia khác nhau, cắt đứt liên lạc của các mắt xích này với lực lượng chỉ huy trung tâm, cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn ảnh hưởng và truyền bá tư tưởng sai trái của lực lượng này.

Trước đó, giới lãnh đạo quân sự Mỹ cho rằng việc chống lại tổ chức khủng bố với gần 45.000 tên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau sẽ không đem lại kết quả nếu như hành động đơn lẻ.

Theo NYT, chiến lược mới này của Lầu Năm góc sẽ tính đến việc đưa lượng không nhỏ binh lính Mỹ trực tiếp tham gia vào các khu vực tác chiến, cũng như đưa lượng quân nhất định tham gia vào chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ sẽ không triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn quân ở Syria như các tin đồn trước đó.

Được biết, quyết tâm giành chiến thắng trước IS là một trong những chủ đề then chốt trong quá trình thực hiện chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. Tỷ phú Mỹ đã không ít lần bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với Nga để đạt được mục đích này.

Như vậy, kế hoạch của ông chủ Lầu Năm Góc phần nào cho thấy sự bất đồng quan điểm của giới quân sự với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này có thể lại dẫn đến đối đầu giữa Bộ Quốc phòng với Nhà Trắng Mỹ như dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Đức Dũng (lược dịch)