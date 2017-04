Trong lúc thả lưới đánh cá, một người đàn ông ở Quảng Nam bị lật xuồng rơi xuống hồ và mất tích.

Chiều tối 23/4, UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể ông Hồ Tăng Nh. (54 tuổi, trú xã Tam Lãnh), mất tích ba ngày trước do chìm xuồng ở hồ Phú Ninh.

Hồ Phú Ninh nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, sáng ngày 20/4, ông Nh. chèo xuồng ra hồ Phú Ninh để thả lưới thì không may bị lật xuồng, mất tích. Do không thấy người đàn ông này về nhà nên người thân đã tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an xã Tam Lãnh.

Sau 3 ngày tìm kiếm, khoảng 15h30 ngày 23/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nh. nổi lên cách bờ khoảng 200 m.

Hiện, thi thể ông Nh. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

S.T