Thời gian gần đây, trên địa bàn quận 7, TP.HCM xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc thường đến các cửa hàng điện thoại lớn để giới thiệu, chào mối bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử. Ông ta tự xưng là thương gia người Hàn Quốc, sang thuê nhà và tính chuyện làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Lật tẩy chân tướng một 'thương gia ngoại quốc' bị Interpol truy nã

Vị "thương gia" này giới thiệu là có hệ thống bán điện thoại di động lớn tại Hồng Kông nhưng đang muốn mở rộng thị trường sang Việt Nam làm ăn. Ông ta cũng thuê nhà ngay tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Nhưng đến ngày 5-5-2017, khi Công an tìm đến tận nhà trọ của người đàn ông này đọc lệnh bắt giữ của Ban Tổng thư ký Interpol, truy nã đối tượng quốc tế, thì chân tướng vị “thương gia” ngoại quốc mới bị lật tẩy.

Theo thông tin do Cảnh sát Hàn Quốc cung cấp, đối tượng So Seonho, SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc, bị Ban Tổng thư ký Interpol ra lệnh truy nã quốc tế số A-11145/12-2016, ngày 6-12-2016 về hành vi lừa đảo.

Khoảng tháng 2-2012, đối tượng So Seonho đã hẹn một bị hại đến bàn bạc, vay 30.000 won, trả lãi suất cao và hứa hẹn người vay sẽ thế chấp bằng xe ô tô. Đến tháng 5-2012, đối tượng tiếp tục hẹn bị hại để vay 80 triệu won, với lãi suất 4 triệu/tháng để cho ông chủ tịch một quán cà phê nổi tiếng ở Seoul vay lại.

Hai tháng sau, với thủ đoạn như trên, lấy lý do ông Chủ tịch quán cafe sẽ chuyển nhượng lại quán nếu bị hại tiếp tục cho vay tiền, đối tượng So Seonho đã lừa thêm được 98 triệu won. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, nghi sang các nước Châu Á, trong đó có Campuchia và Việt Nam. Cảnh sát Hàn Quốc đề nghị Công an Việt Nam tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng So Seonho.

Đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol phát lệnh truy nã vừa bị bắt tại Việt Nam

Nhận được đề nghị của Cảnh sát Hàn Quốc, Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) tập trung xác minh, truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát TNTP đã phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh, lực lượng Biên phòng toàn quốc và Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng an ninh hàng không nhanh chóng rà soát, siết chặt các cửa khẩu, đường biên và đường hàng không để truy tìm dấu vết đối tượng.

Kết quả đã phát hiện đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Việc khoanh vùng rà soát, truy tìm đối tượng chủ yếu tập trung tại khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Đầu tháng 5, quá trình rà soát các địa bàn, trinh sát nhận được tin báo về vị thương gia ngoại quốc đang chào bán thiết bị điện thoại di động tại khu vực quận 7, TP Hồ Chí Minh. Bí mật xác minh, các trinh sát Phòng 5 Cục Cảnh sát TNTP phát hiện người này có đặc điểm giống đối tượng truy nã đang bị Cảnh sát Hàn Quốc truy lùng. Tuy nhiên, khi đến địa điểm thuê nhà thì anh ta đã chuyển sang nơi ở mới.

Kiên trì rà soát tại các điểm sôi động về thị trường điện thoại di động, trinh sát đã bám theo đối tượng khi anh ta đến chào hàng. Theo sát di biến động của đối tượng nghi vấn, trinh sát phát hiện anh ta đang thuê trọ ở phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh và xác định đó chính là đối tượng truy nã quốc tế.

Kế hoạch bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đã được Cục Cảnh sát TNTP phối hợp với Công an phường Tân Kiểng triển khai vào ngày 5-5, khi đối tượng vừa đi chào hàng, trở về nơi thuê trọ.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận mình chính là So Seonho, người có tên trong lệnh truy nã quốc tế. Về hành vi lừa đảo tại Hàn Quốc, anh ta cho rằng bản thân mình cũng là bị hại. Số tiền vay được, anh ta cho người nhà, người quen vay lại với lãi suất cao hơn nhưng những người này đã không trả tiền lãi và gốc cho So Seonho và đi khỏi địa phương.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tạm giữ đối tượng truy nã So Seonho xem anh ta có vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian sinh sống tại Việt Nam hay không, trước khi hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cảnh sát Hàn Quốc.

