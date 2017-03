Để trốn cơ quan chức năng, Diệu đã phẫu thuật thẫm mỹ để thay đổi khuôn mặt nhưng vẫn tiếp tục buôn bán ma túy. Khi bị công an “lật mặt”, hàng chục người đã tới gây rối nhằm cứu bà trùm ma túy này.

Bà trùm ma túy lúc bị truy nã và bắt giữ

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52-Công an TP.HCM) đã bàn giao Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê An Giang) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Diệu bị PC52 bắt giữ vào hôm 2/3.

Theo điều tra, Diệu là một đầu mối ma túy bị Công an TP.HCM triệt phá vào năm 2004. Bà trùm ma túy này bắt đầu mua bán từ năm 1997. Trong quá trình mua bán cái chết trắng, Diệu từng bước thu phục nhiều đàn em là phụ nữ, dần trở thành đầu mối thu mua ma túy lớn, mang từ Campuchia, Lào về Việt Nam.

Năm 2004, Công an triệt phá đường dây ma túy, vận chuyển 400 bánh heroin. Diệu liên quan đến 31 bánh. Nhiều đồng bọn của Diệu bị bắt giữ, riêng Diệu nhanh chân bỏ trốn.

Để trốn cơ quan chức năng, Diệu thay đổi khuôn mặt thông qua phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn tiếp tục đi bán ma túy.

Từ các nguồn tin, Công an dần tìm ra manh mối bà trùm ma túy trốn truy nã này. Công an xác định được Diệu thường xuyên lui tới nhà người thân ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Mật phục theo dõi, trưa 2/3, Công an bắt giữ Diệu khi vừa đi xe máy về phòng trọ của chị ruột ở TP. Biên Hòa. Khi Diệu vừa bị bắt, có khoảng 10 người đến gây rối, nhằm cứu Diệu.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Uyên Châu