Cùng với công tác tuyên truyền, đấu tranh, truy quét, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã lập chốt tại tụ điểm mại dâm 'phố voi' để tuần tra, phát hiện, tiến tới đẩy lùi và xóa bỏ tụ điểm này.

‘Phố Voi’ - một cái tên không mấy xa lạ đối với người dân Hà Tĩnh và cánh lái xe tải đường dài Bắc - Nam. Trước đây, vào ban ngày có hàng trăm cô gái với tuổi đời rất trẻ, ăn mặc hở hang được các má mì chăn dắt, tay cầm ô tràn cả ra đường bắt khách, dọc theo QL 1A, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Khi màn đêm buông xuống, trên tay các gái mại dâm là những chiếc đèn pin liên tục nhấp nháy, phát tín hiệu gọi mời những khách làng chơi hám của lạ. Cái tên phố vẫy - phố đèn pin - phố voi cũng bắt đầu từ đó.

Với chiều dài gần 2km, hàng trăm "ổ" mại dâm dọc tuyến đường này đã núp bóng dưới vỏ bọc là quán cơm, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, quán bia trá hình, hoạt động bất kể ngày hay đêm.

Công an huyện Kỳ Anh lập chốt tại tụ điểm mại dâm 'phố voi' để tiến hành tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hoạt động mại dâm.

Theo thống kê của Công an xã Kỳ Phong, trên địa bàn xã có 106 quán cơm, quán cà phê, gội đầu, cắt tóc trá hình hoạt động mại dâm với thâm niên khoảng 20 năm nay. Chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tiến hành rất nhiều đợt tấn công, truy quét nhưng vẫn không thể triệt xóa được tụ điểm này.

Tổ công tác tiến hành tuyên truyền lưu động tại cung đường sung sướng 'phố voi'.

Ông Nguyễn Xuân Tào, Trưởng Công an xã Kỳ Phong cho biết: "Thời điểm trước khi xảy ra sự cố môi trường biển tại Formosa, vào lúc tan ca hay đêm tối, hàng nghìn công nhân ngoại quốc và Việt Nam kéo nhau ra đây để tìm gái mại dâm, khiến tình hình an ninh trât tự trên địa bàn rất phức tạp. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động, xử phạt các cơ sở này, nhưng do hám lợi nên chỉ sau môt thời gian tạm thời lắng xuống tệ nạn mại dâm lại bùng phát".

Trước thực trạng này, đầu năm 2017, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, dân quân tự vệ xã Kỳ Phong ra quân tuyên truyền vận động, ký cam kết, truy quét hoạt động mại dâm trên địa bàn. Từ 106 hộ dân kinh doanh hoạt động mại dâm, sau một thời gian vào cuộc, tất cả các trường hợp trên đã chấm dứt hoạt động và không có bóng dáng gái mại dâm trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện có khoảng 7 hộ dân có thâm niên kinh doanh nghề này đã đưa các cô gái mại dâm "gửi" tới các địa bàn khác, chờ cơ hội để quay trở lại hoạt động.

Trái với khung cảnh tập nập mua - bán trước đó, thời gian này trong quán không có một bóng người.

Tuy nhiên, ông Tào khẳng định; “Không còn gái mại dâm không có nghĩa là đã hết. Họ đã kinh doanh dịch vụ này lâu đời, lợi nhuận cao nên không dễ dàng bỏ nghề ngay được”.

Để tiến tới xóa bỏ tụ điểm mại dâm khu vực này, Công an huyện Kỳ Anh đã thành lập tổ công tác đặc biệt, với 12 cán bộ chiến sĩ, thuê nhà dân lập chốt cắm tại địa bàn, phối hợp với Công an xã Kỳ Phong, tiến hành tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý hoạt động mại dâm tại các tụ điểm.

Một số hộ dân tại tụ điểm mại dâm phố voi cắm biển bán đất, sau khi bị lực lượng công an "đánh" mạnh.

Theo ghi nhận của PV, do bị lực lương chức năng "đánh" mạnh, nên tất cả các tụ điểm kinh doanh mại dâm trá hình trên địa bàn xã Kỳ Phòng và xã Cẩm Minh đã ngừng hoạt động. Nhiều quán cà phê, quán cơm, quán gội đầu… có hoạt động kinh doanh mại dâm trước đây hiện đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Đặc biệt, một số tụ điểm đã treo biển bán nhà để chuyển đi nơi khác.

Bà Nguyễn Thị H., trú tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh cho biết: “Trước kia, hoạt động mại dâm tại đây diễn ra công khai, rầm rộ khiến những người dân như chúng tôi rất bức xúc. Thời gian gần đây, do bị lực lượng công an truy quét mạnh nên không thấy họ hoạt động nữa. Mong rằng, lần này chính quyền và công an sẽ kiên quyết xóa bỏ tụ điểm mại dâm để trả lại bình yên cho Tân Phong”.

Những chiếc võng được mắc cho nhân viên quán ngồi chờ khách nay vắng bóng người.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh thông tin: Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt kế hoạch đấu tranh, tiến tới đẩy lùi và xóa bỏ tụ điểm mại dâm tại phố Voi. Đơn vị đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 12 đồng chí, lập chốt ngay tại địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý để tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tụ điểm này trong năm 2017.

Xuân Chinh