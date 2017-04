Trong 10 ngày qua, Công an xã Bà Điểm đã lập 53 hồ sơ người nghiện đưa vào Cơ sở Nhị Xuân, hệ thống camera an ninh đã phát huy tác dụng…

Trên Pháp Luật TP.HCM các ngày 17 và 18-4, chúng tôi phản ánh các con hẻm ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) nhan nhản người nghiện đến tiêm chích ma túy cùng các biện pháp mà chính quyền địa phương áp dụng để dẹp tình trạng này.

Camera công an nối với trực ban xã

Trong ngày 19-4, Công an xã Bà Điểm lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh, tuần tra 24/24 giờ ở các khu vực người nghiện đến tiêm chích… và các “chợ” này đã vắng bóng người nghiện.

Trong con hẻm ở ấp Hậu Lân, cơ quan chức năng lắp bốn mắt camera xuyên suốt con hẻm cùng biển cảnh báo “tuyến đường có gắn camera an ninh” được gắn ở các vị trí dễ nhìn.

Theo quan sát của chúng tôi, ngày 20-4, con hẻm được lắp camera an ninh không còn cảnh “tấp nập” người nghiện, không còn thấy bơm kim tiêm ở bờ tường, lùm cây...

“Số tiền lắp camera an ninh vào khoảng 15 triệu đồng được huy động từ dân. Hệ thống này sẽ được kết hợp với lực lượng tuần tra để phát huy hiệu quả cao nhất” - Trung úy Nguyễn Phú Quý, Tổ trưởng tổ hình sự Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, nói.

Trung tá Trần Công Vinh, Trưởng Công an xã Bà Điểm, thông tin: Trong thời gian qua lực lượng công an liên tục tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24 giờ để ngăn chặn người nghiện tập trung ở khu dân cư tiêm chích ma túy. “Từ ngày 10-4 đến nay, Công an xã Bà Điểm lập 53 hồ sơ người nghiện không nơi cư trú ổn định, tham mưu cho UBND xã đưa đi Cơ sở xã hội Nhị Xuân để cắt cơn giải độc. Chúng tôi đã vận động người dân đóng góp để lắp đặt thêm bốn mắt camera an ninh trên con hẻm phức tạp. Hệ thống kết nối về trụ sở công an xã đã hoạt động và phát huy tác dụng” - Trung tá Vinh cho biết thêm.

Cũng theo ông Vinh, công an xã sẽ tuần tra xuyên suốt và tiếp tục vận động người dân ủng hộ để lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất người nghiện tụ tập về địa bàn sử dụng ma túy. “Qua hệ thống camera, trực ban sẽ báo ngay cho tổ tuần tra để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng mua bán hoặc sử dụng ma túy” - ông Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, qua camera, trong ngày 19-4 công an phát hiện một người nghi tàng trữ ma túy. Công an kiểm tra, phát hiện Nguyễn Việt Thịnh (sinh năm 1972, ngụ quận 12, TP.HCM) giấu ba bịch ma túy đá trong túi quần. Thịnh khai nhận là mua về sử dụng và bán lại kiếm lời. Công an đã lập hồ sơ xử lý người này.

Lắp đặt camera an ninh kết nối với trực ban công an xã để giữ an ninh trong con hẻm. Ảnh: N.TÂN

Con hẻm ma túy mấy ngày qua đã bình yên. Ảnh: N.TÂN

“Nay đã an tâm rồi!”

Thấy lực lượng chức năng lắp hệ thống camera an ninh, nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng. Bà Lê Kim Hương Xuân (sinh năm 1960, ngụ ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm) cho biết mình là cán bộ về hưu, sinh sống tại con hẻm này đã 20 năm nay, hằng ngày chứng kiến cảnh người nghiện đến tiêm chích nên rất lo lắng.

“Có lần tôi mới ra nhìn nhìn mà nó đã cầm một nắm kim tiêm vứt vào trong nhà. Ở đây ai cũng ngán người nghiện… Từ ngày báo chí đưa tin, công an tuần tra thì người nghiện đã bớt đi rất nhiều. Giờ lắp thêm camera an ninh, bà con ở đây an tâm rồi. Chúng tôi mong là chính quyền làm mạnh, xử lý những người mua bán ma túy để hạn chế rồi dẹp luôn tình trạng này” - bà Xuân nói.

Ông Thắng, người thường xuyên dọn dẹp kim tiêm ở khu vực, nói: “Tôi ngày nào cũng quét dọn, sợ con cháu đi qua giẫm phải kim tiêm. Tôi còn để thùng rác cho họ bỏ kim tiêm vào. Ngày nào không quét là trời mưa kim tiêm trôi kẹt cả cống. Sau khi báo phản ánh, các anh công an làm mạnh, tình trạng này giảm hẳn. Giờ có thêm camera an ninh, tôi hy vọng tình trạng tiêm chích sẽ hết…” - ông Thắng nói.

Sư thầy Thích Minh Thường, ở niệm Phật đường Quan Âm phía trong con hẻm, tỏ ý rất vui khi chứng kiến việc lắp camera an ninh. “Trước cổng chùa mà người nghiện đến tiêm chích khiến Phật tử rất lo. Nhiều lần người nghiện ngất xỉu ngay đầu hẻm, có người còn đưa theo con nhỏ đến tiêm chích. Khi họ ngất xỉu, cháu nhỏ khóc lớn. Tôi cùng mọi người phải sơ cứu rồi đưa tài sản của họ vào trong, chờ họ tỉnh lại. Nay thấy lực lượng chức năng tuần tra, lắp đặt camera, tôi mong con hẻm này sẽ bình yên” - sư nói.

Hóc Môn cũng công khai số trực ban công an huyện (08) 8910387 và trực ban Công an xã Bà Điểm (08) 37126402 để tiếp nhận thông tin về tội phạm nói chung, người nghiện nói riêng để công an cử người đến xử lý.