Bắt đầu cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi tìm ra một giải pháp hòa bình để giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AP)

Ngày 18/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi tìm ra một giải pháp hòa bình để giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Lời kêu gọi này được nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra khi bắt đầu cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang ở thăm nước này.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng điều rất quan trọng đối với các nước là theo đuổi những nỗ lực ngoại giao cũng như giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên. Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, đối thoại chỉ để có đối thoại là vô giá trị và các nước cần gây áp lực trong vấn đề này. Ông Abe cũng không loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ trong vấn đề Triều Tiên.

Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc cùng tất cả các đồng minh trong khu vực, và với Trung Quốc để đạt được một giải pháp hòa bình và thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã qua và mọi phương án đang được thảo luận.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đưa ra những tuyên bố trên sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tiến hành các vụ thử nghiệm phóng tên lửa "mỗi tuần."

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi mối quan hệ an ninh lâu bền giữa 2 nước, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với nền an ninh của Nhật Bản. Ông Pence nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật Bản là nền tảng của hòa bình và an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.

Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ luôn sát cánh bên Tokyo trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức trước những hành động khiêu khích ngày càng gia tăng trên vùng biển Nhật Bản.

Nhật Bản là chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của Phó Tổng thống Mỹ Pence./.