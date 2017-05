Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh gia tăng tranh cãi về việc tổng thống Mỹ chia sẻ thông tin tình báo có được từ Israel cho Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: independent.co.uk)

Theo AFP, ngày 17/5, người phát ngôn của Văn phòng thủ tướng Israel cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh gia tăng tranh cãi về việc tổng thống Mỹ chia sẻ thông tin tình báo có được từ Israel cho Nga.

Nguồn tin trên khẳng định, cuộc điện đàm diễn ra chiều 16/5 và kéo dài trong 20 phút, song không cho biết ai chủ động gọi điện. Chủ đề duy nhất của cuộc điện đàm là chuyến thăm Israel vào tuần tới của Tổng thống Trump.

Trước đó tối 15/5, tờ The Washington Post đưa tin, ông Trump đã tiết lộ điều mà báo này coi là những thông tin tình báo tối mật về tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc gặp hồi tuần trước với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Washington Sergey Kislyak. Một quan chức trong Chính quyền Mỹ giấu tên khẳng định với hãng tin AFP rằng những thông tin tình báo này do Israel cung cấp./.