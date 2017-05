Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 13/5 phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng thu giữ 42 bánh heroin trên xe ô tô.

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 13-5-2017, tại km 90 quốc lộ 1A thuộc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hữu Lũng tổ chức phá chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia.

Tang vật của vụ án

Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Triệu Đình Hùng (SN 1981, trú tại Làng Dãn, xã Kai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) khi y đang điều khiển xe ô tô BKS 12A - 008.43 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Khám xét dưới gầm ghế sau xe có 1 thùng carton, bên trong chứa 42 bánh chất bột màu trắng có trọng lượng hơn 15kg, nghi ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, thời gian đi lao động bên nước ngoài có quen với một đối tượng người Trung Quốc. Đối tượng này sau đó thuê Hùng vận chuyển ma túy từ Hà Nội về Cao Lộc, Lạng Sơn sẽ trả công 100 triệu đồng. Hùng đồng ý nhưng trong quá trình vận chuyển bị Công an bắt giữ.

Hùng thừa nhận 42 bánh chứa chất bột màu trắng đều là heroin.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Từ Huy