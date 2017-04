Những sự kết hợp bất ngờ của các ca sĩ tạo nên sự mới lạ, làm nên làn gió mới cho làng nhạc Việt.

Bích Phương – Hà Anh Tuấn

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol, Bích Phương được biết đến với những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng, chạm đến trái tim người nghe bằng chất giọng chất giọng trong trẻo, cao vút cùng phong cách dịu dàng nữ tính.

Hà Anh Tuấn được xem là nhân vật quen thuộc của làng nhạc Việt. Năm 2016, với ca khúc đình đám “Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em”, anh nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc.

Cùng theo đuổi dòng nhạc pop ballad nhẹ nhàng việc Bích Phương kết hợp cùng Hà Anh Tuấn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Cùng góp giọng trong "Cuộc Đời Là Những Bước Chân" cặp đôi được mong chờ sẽ tạo nên một hiệu ứng âm nhạc mới và sẽ có thêm cặp trai tài gái sắc cho làng nhạc Việt.

Trịnh Thăng Bình ft. Hương Tràm

Trịnh Thăng Bình và Hương Tràm khiến người hâm mộ bất ngờ khi kết hợp cùng nhau trong ca khúc Ai đằng sau lưng em. Đây là bản pop ballad do anh và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy đồng sáng tác.

Giọng ca Người ấy tiết lộ bài hát được cả hai hoàn thành hơn một năm trước, tuy nhiên anh không thể phát hành vì chưa tìm được người phù hợp để song ca cho đến lúc Hương Tràm nhận lời mời.

Hương Tràm vừa nghe nhạc là đã bắt được nhịp điệu và cảm xúc của ca khúc. Nói về sự kết hợp này, Trịnh Thăng Bình cho biết:“Nếu tự đánh giá, tôi thấy rằng bài hát song ca với Hương Tràm là phần kết hợp mình ưng ý nhất từ trước đến nay”.

Về Ai ở đằng sau lưng em, nội dung ca khúc xoay quanh câu chuyện chàng trai cảm thấy đau khổ khi phát hiện người mình yêu bấy lâu dành tình cảm cho kẻ khác. Tuy nhiên, khi đối mặt nhau, cô gái lại cho rằng chàng trai này vì quá ghen tuông, đa nghi mà sinh ra tưởng tượng. Cô khẳng định bản thân vẫn luôn ở cạnh anh.

Bằng Kiều - Hoàng Thùy Linh

Bằng Kiều nổi tiếng với những bản ballad trữ tình, khoe chất giọng nam cao ngọt ngào thì Hoàng Thùy Linh lại theo đuổi dòng nhạc dance sôi động. Hai ca sĩ tưởng không liên quan nhưng lại trở nên ăn ý trong một ca khúc mang đậm chất rock. Sự kết hợp bất ngờ giữa hai ca sĩ thuộc dòng nhạc và phong cách trình diễn khác nhau giúp ca khúc tạo hiệu ứng ngay khi công bố trên trang mạng trực tuyến. Nhiều khán giả tỏ ra ngỡ ngàng trước sự kết hợp đặc biệt.

Bằng Kiều và Hoàng Thùy Linh là 2 ca sĩ theo đuổi 2 dòng nhạc phong cách trình diễn khác nhau. Tuy nhiên, mới đây, họ bất ngờ kết hợp trong sản phẩm âm nhạc mang tên Ngọc ngà và Lâu la. Đây là ca khúc nhạc phim điện ảnh Sơn đẹp trai do Bằng Kiều thủ vai chính.

Only C ft. Bảo Thy

Vẫn là nhạc phẩm về tình yêu nhưng Yêu nhau dài lâu của Only C và Bảo Thy lại mang màu sắc khác - những cảm xúc hạnh phúc trong tình cảm lứa đôi. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng phần ca từ ý nghĩa, bài hát nhanh chóng được khán giả chú ý sau thời điểm phát hành.

Yêu nhau dài lâu của Only C và Bảo Thy nhận được nhiều lời khen cho sự kết hợp này như “Only C vững chãi, Bảo Thy nhẹ nhàng nữ tính. Ca khúc song ca tuyệt vời”, “Bài hát hay dành cho những ai đã và đang yêu”, “Thích qua, nghe như lời tỏ tình vậy”...

Yêu nhau dài lâu là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Phúc Thiện (em trai Only C). Tuy mới ra mắt nhưng ca khúc đã sở hữu hơn 1,1 triệu lượt nghe trên trang âm nhạc trực tuyến.

Tác giả bản hit Nupakachi nói thêm thời gian gần đây trong vai trò sản xuất âm nhạc, anh và Bảo Thy có sự ăn ý hiếm thấy khi loạt ca khúc tung ra đều được công chúng yêu mến, giành thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng.

“Yêu nhau dài lâu đánh dấu kỷ niệm hơn một năm tôi và Bảo Thy làm việc cùng nhau. Hiệu ứng của bài hát lần nữa cho thấy sự ăn ý của hai đứa” - anh hào hứng.

Phương Thanh – Noo Phước Thịnh

Không chỉ cách biệt về tuổi tác và tuổi nghề, Noo Phước Thịnh và Phương Thanh còn khác nhau trong phong cách âm nhạc. Trong khi Phương Thanh nổi tiếng với dòng nhạc pop rock khỏe khoắn thì Noo được biết đến với giọng ca ngọt ngào qua những bản ballad tình cảm, lãng mạn.Sự kết hợp của 2 giọng ca này gây cho khán giả sự bất ngờ vì quá ăn ý nhau.

Đứng bên đàn chị, Noo Phước Thịnh tự tin, không hề lép vế. Anh thể hiện trọn vẹn ca khúc Lỗi lầm. Đây là bản hit quen thuộc với khán giả qua giọng hát chị Chanh và anh Hai Lam Trường. Sau đó, Noo Phước Thịnh tiếp tục trình bày bản hit Đổi thay của mình cùng Phương Thanh.

Anh chia sẻ: “Phương Thanh là ca sĩ tôi thần tượng từ nhỏ. Hôm nay, được đứng trên sân khấu hát cùng chị, thật sự là một niềm hạnh phúc với tôi”.

