Nguồn ảnh: chinadaily.com.cn Việc doanh nghiệp Trung Quốc tăng mạnh góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt cho thấy họ tận dụng khá tốt thời cơ.

Vấn đề các nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp Việt thông qua mua bán và sáp nhập (M&A) nhiều khả năng sẽ không được bàn thảo nhiều tại các diễn đàn M&A năm 2017. Kinh tế Việt Nam đang cần một sự thúc đẩy mới từ vốn nước ngoài để tiêu thụ hết lượng cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước đang chào bán, các thương vụ chuyển nhượng trong nước, đồng thời đưa M&A đạt mức 5 tỉ USD.

Chuyển hướng “M&A by Chinese”

Năm 2017, thị trường M&A được dự báo tiếp tục sôi động, bất chấp những khó khăn nội tại, sẽ vẫn đạt mức 5 tỉ USD. Việc Việt Nam gỡ bỏ nhiều rào cản gia nhập thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, cũng như việc Nhà nước mạnh tay thoái vốn tại các tập đoàn lớn như Tập đoàn Điện lực, Dầu khí, Than và Khoáng sản, hay bán vốn tại các Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco)... sẽ tạo ra những thương vụ đột phá cho thị trường năm nay.

Thế nhưng, theo dự báo của Hãng Luật Baker & McKenzie, giá trị của các thương vụ M&A trên quy mô toàn cầu có thể giảm đến 1.600 tỉ USD trong vòng 5 năm tới. Nhưng năm nay, thị trường M&A toàn cầu cũng trở nên khó đoán hơn, với những lo ngại biến động bởi sự kiện Anh rút khỏi EU (Brexit), trong khi một số nước châu Âu và Mỹ thắt chặt quy định, hủy bỏ các thương vụ M&A có nguy cơ gây tổn hại tới an ninh quốc gia.

Tất cả đều đánh thẳng vào các nhà đầu tư lớn, trong đó có Trung Quốc. Năm 2016, tổng giá trị các thương vụ M&A của nhà đầu tư Trung Quốc ở nước ngoài lên hơn 221 tỉ USD, tăng 246% so với năm 2015, theo thống kê của PricewaterhouseCoopers. Các thương vụ “M&A by Chinese” thực hiện trong năm 2016 chiếm gần 1/3 tổng giá trị giao dịch toàn cầu.

Vì nhiều lý do địa chính trị, quy định liên quan đến M&A tại Mỹ bị siết chặt, nhiều thương vụ bị hủy bỏ, khó đảm bảo mức tăng trưởng cho các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Chẳng hạn, kế hoạch mua lại công ty sản xuất bóng điện thuộc Tập đoàn Royal Philips NV của GO Scale Capital (Trung Quốc) đã thất bại sau khi Ủy ban Đầu tư Nước ngoài của Mỹ bác bỏ. Điều này là một trong những lý do chính khiến các nhà đầu tư Trung Quốc trong quý I/2017 chỉ thành công trong 142 thương vụ M&A ở nước ngoài, khoảng 21,2 tỉ USD, giảm tới 77% giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Do đó, các nhà đầu tư Trung Quốc chuyển hướng M&A sang một số thị trường khác dễ tính hơn. Tại Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại ghi nhận số thương vụ nhà đầu tư Trung Quốc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam đã lên tới hơn 256 dự án chỉ trong 4 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 21 dự án. Theo báo cáo này, tỉ lệ tăng vốn FDI từ Trung Quốc là 140%, tính đến hết tháng 4.2017. Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút nhiều nhất sự quan tâm của đối tác với tổng số vốn 7,36 tỉ USD, chiếm hơn 50%. Kế đến là khai khoáng với 1,28 tỉ USD và bán ô tô, xe máy đứng thứ 3 với 546,68 triệu USD, trên cả ngành bất động sản.

Việc các doanh nghiệp lớn Trung Quốc tăng mạnh góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt cho thấy họ tận dụng khá tốt thời cơ khi Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và bán vốn các doanh nghiệp nhà nước. Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc (VCES) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) xác nhận Trung Quốc đại lục có hơn 300 lượt góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. Nếu tính cả phần vốn góp mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của các nhà đầu tư đến từ vùng lãnh thổ Đài Loan, đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc), số lượt góp vốn mua doanh nghiệp Việt Nam có yếu tố Trung Quốc là hơn 568 lượt, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nặng và bất động sản.

Ông Đặng Xuân Minh, Tổng Giám đốc Công ty AVM, nói với NCĐT về khả năng chuyển hướng sang thị trường M&A châu Á và Việt Nam là thị trường tiềm năng của các nhà đầu tư Trung Quốc trong bối cảnh các thương vụ có yếu tố Trung Quốc gặp khó khăn tại các thị trường toàn cầu. Một số tập đoàn Trung Quốc đã và đang tiếp tục mua lại một số dự án bất động sản và năng lượng tại Việt Nam, nhưng “số thương vụ được công bố không nhiều”, ông nhận xét.

Làn sóng kín tiếng

Tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, nhận xét, việc thúc đẩy đầu tư FDI ra bên ngoài không chỉ xuất phát từ đặc điểm hiện tại của nền kinh tế Trung Quốc mà còn bắt nguồn từ việc chính phủ nước này hoạch định chính sách mới, trong đó đáng chú ý hơn là chương trình đầy tham vọng “Sản xuất tại Trung Quốc 2025”.

Có vẻ như các nhà đầu tư Trung Quốc đã triệt để rút kinh nghiệm từ EU và Mỹ, nhiều thương vụ M&A có yếu tố Trung Quốc tại Việt Nam đã được thực hiện trong bối cảnh “kín tiếng”. Gần như duy nhất, thương vụ được công bố hồi tháng 4.2017 là từ Quỹ Đầu tư VinaLand Limited và VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited - VOF thuộc VinaCapital, khi quỹ này chính thức thoái toàn bộ vốn tại dự án Đại Phước Lotus có quy mô 350ha ở Đồng Nai, tổng giá trị lên tới 65,3 triệu USD, cho một công ty thuộc China Fortune Land Development, tập đoàn chuyên phát triển các thành phố công nghiệp của Trung Quốc.

Chính phủ đang nỗ lực triển khai một loạt giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6,7%, trong đó cổ phần hóa, xử lý nợ xấu là những giải pháp quan trọng. Những giải pháp này được cho là phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay song cũng kéo theo những quan ngại bị thâu tóm bởi các nhà đầu tư Trung Quốc. “Không nên quá lo ngại”, ông Minh nói khi vẫn có những doanh nghiệp Việt có chiến lược M&A phù hợp, chủ động các biện pháp tránh bị doanh nghiệp lớn Trung Quốc thâu tóm.

Theo ông Minh, khối ngoại chiếm 77% số thương vụ trên thị trường M&A Việt Nam và được chia khá đều cho các nước Đông Á, các nhà đầu tư chính đến từ Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Nếu nhìn vào các thương vụ M&A Trung Quốc đã thành công, các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ mua doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp nặng, khai thác khoáng sản, sản xuất dược phẩm, sản xuất nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, truyền thông giải trí. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan lo ngại một số vụ M&A trong lĩnh vực nông nghiệp có thể làm gia tăng tính phụ thuộc của thị trường thức ăn chăn nuôi nội địa vào nguồn cung từ doanh nghiệp Trung Quốc.

Các nhà hoạch định chính sách, các nhà tổ chức M&A 2017 lạc quan về việc triển khai Nghị quyết số 42 sẽ xử lý được vấn đề nợ xấu của các chức tín dụng, sẽ thúc đẩy thị trường M&A Việt Nam đạt mục tiêu thêm dòng vốn cho nền kinh tế, góp phần đảm bảo tăng trưởng 6,7%. Nhưng giới quan sát có cái nhìn không trùng khớp khi nhìn vào dòng vốn M&A từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp lớn Trung Quốc đã và đang tìm mọi cách chuyển tài sản ra nước ngoài, do kinh tế tăng trưởng chậm, đồng nhân dân tệ mất giá và nhiều yếu tố nội tại khác.

Trong khi đó, con số 37.907 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 do Tổng cục Thống kê công bố có khả năng thu hút các doanh nghiệp lớn Trung Quốc đổ vốn mua lại hơn bất kỳ hình thức quảng bá nào về tiềm năng đầu tư. Với mức giá rẻ hơn các thị trường khác trong khu vực, các công ty Việt Nam đang gặp khó khăn kinh doanh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các công ty Trung Quốc nhằm đảm bảo kinh doanh tăng trưởng.

Chưa hết, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, M&A là phương thức hoàn hảo giúp các nhà đầu tư Trung Quốc tiết kiệm chi phí ban đầu, tránh nhiều thủ tục hành chính, tận dụng những điều kiện sẵn có của doanh nghiệp để mở rộng thị trường. Không khó để nhận ra, kế hoạch “tích tiểu thành đại” của các nhà đầu tư Trung Quốc bắt đầu từ những hành động nhỏ, từ việc thâu tóm qua các thương vụ M&A, biến các công ty Việt Nam thành công ty Trung Quốc, hoàn thiện chiến lược đầu tư lớn trên khắp Việt Nam.

“Làn sóng thứ 2” M&A tại Việt Nam dự báo diễn ra trong giai đoạn năm 2014-2018. Mục tiêu tổng giá trị thương vụ lên đến 20 tỉ USD có thể đến sớm hơn khi các nhà đầu tư Trung Quốc thay đổi hướng chiến lược kinh doanh, tăng mạnh hơn việc thâu tóm doanh nghiệp Việt. Vấn đề là doanh nghiệp Việt Nam sẽ làm gì để thoát ra sự thâu tóm này hoặc M&A một cách chủ động.

Hải Vân