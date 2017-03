Lan Khuê vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát khỏi đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại buổi ra mắt phim Kong: Skull Island.

Tối 9/3, buổi ra mắt bộ phim Kong: Skull Island đã chính thức diễn ra tại một trung tâm thương mại quận 7, TP HCM. Góp mặt trong sự kiện là đông đảo các ngôi sao nổi tiếng của showbiz Việt như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Chi Pu, Gil Lê,.. Tuy nhiên, ngay khi chương trình vừa diễn ra được ít phút, một sự cố hỏa hoạn lớn đã xảy ra giữa sân khấu khiến những ai có mặt vô cùng hoảng loạn.

Vẫn còn chưa hết hoảng hốt bởi đám cháy lớn, Lan Khuê cho biết do sân khấu làm bằng xốp và lá khô nên ngọn lửa lan ra rất nhanh: “Lúc đám cháy xảy ra, tôi đang ngồi ở hàng đầu, ngay gần sân khấu nơi diễn ra sự cố. Bỗng dưng lửa bùng lên, tôi và mọi người nhanh chóng sơ tán. Trong lúc hoảng loạn, tôi ngoái lại tìm chị Hồ Ngọc Hà và chị Hà Anh vì hai chị ngồi phía trong nên khó khăn hơn trong việc di chuyển. Khi không thấy hai chị, tôi đã rất lo lắng. May mắn là cả hai đã an toàn thoát khỏi đám cháy”.

Lan Khuê cho biết, đây là lần đầu tiên cô gặp sự cố lớn như vậy khi tham dự sự kiện (Nguồn: Kenh14).

Linh San