Vì mắc sai lầm khi dùng chanh đã đã khiến chúng ta không phát huy được công dụng của thứ quả “nhỏ nhưng mà có võ” này.

Như chúng ta đã biết, chanh có rất nhiều công dụng trong làm đẹp đối với chị em. Nó giúp làm trắng da, dưỡng ẩm, trị nám, trị mụn và một số tác dụng khác. (Nguồn Nhauthaingua)

Tuy nhiên, vì mắc phải những sai lầm khi dùng chanh dưới đây đã khiến chanh phản tác dụng với mong muốn. Sai lầm nhiều chị em thường mắc phải đó chính là sử dụng nước cốt chanh nguyên chất để trị mụn và làm trắng nhưng việc làm này hoàn toàn sai vì lượng axit đậm đặc có trong chanh sẽ khiến da bị bỏng rát, tổn thương. (Nguồn Nhauthaingua)

Bên cạnh đó, một số chị em có làn da khô còn sai lầm khi sử dụng chanh để dưỡng trắng vì hàm lượng axit trong chanh khiến da càng khô rát hơn, gây cảm giác khó chịu. (Nguồn 24h)

Trong chanh chứa nhiều vitamin C giúp làm đẹp và tăng sức đề kháng cho cơ thể, vì vậy nhiều người còn lạm dụng nước chanh với suy nghĩ dùng nước chanh có thể thay thế hoàn toàn vitamin C. (Nguồn Phununews)

Mặc dù vậy, vitamin C chỉ là một thành phần của nước chanh, lại có tính lạnh nên nước chanh không tốt cho người bị bệnh tiêu hóa hay viêm loét dạ dày. (Nguồn Kenhphunu)

Hơn nữa, uống quá nhiều nước chanh sẽ gây kích thích chứng ợ nóng, làm tình trạng ợ nóng càng nghiêm trọng hơn. (Nguồn Giadinh)

Chưa kể nhiều người có thói quen pha nước chanh quá đặc với quan niệm: càng chua càng tốt. Điều này là lầm tưởng tai hại, là “thảm họa” với dạ dày vì chất chua sẽ khiến dạ dày vị viêm loét, tổn thương. (Nguồn Ngoctoan)

Tuy nhiên, người bị đau dạ dày không phải là không được uống nước chanh. Trên thực tế, nếu thả một lát chanh trong bình nước lớn và uống cũng không gây loét hay ảnh hưởng đến dạ dày. (Nguồn Kenhphunu)

Nhiều người còn cho rằng vitamin C có trong chanh sẽ mất đi nếu pha chanh với nước nóng. Trên thực tế, trong chanh có tính axit, mà vitamin C lại chịu nhiệt khá tốt trong điều kiện có tính axit. Vì vậy, pha chanh với nước ấm 60 độ C cũng không làm vitamin C mất đi. (Nguồn Danviet)

Một số người cho rằng uống nước chanh có thể gây ra sỏi thận nhưng điều này là không đúng. Thậm chí, các nghiên cứu khoa học còn chứng minh điều ngược lại: chất axit citric trong chanh giúp phòng ngừa và điều trị bệnh sỏi thận. (Nguồn Thucphamantoan)