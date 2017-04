Ngày 3/ 4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện (BV) Việt Đức xác minh, làm rõ thông tin trường hợp tử vong sau 2 lần mổ tại bệnh viện này.

Cụ thể, ngày 30/3/2017, trên Báo điện tử Nhà báo và Công luận có đăng bài “Cắt u ruột lành 2 lần, bệnh nhân thiệt mạng”, nội dung bài báo phản ánh về trường hợp chị Nguyễn Thị Tú trú tại huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội “tử vong sau khi trải qua 2 cuộc phẫu thuật cắt u ruột lành tại Bệnh viện Hữu nghị – Việt Đức …. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa có câu trả lời từ Bệnh viện”.Về việc này Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị – Việt Đức: khẩn trương xác minh sự việc bài báo nêu trên. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 10/4/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Theo thông tin phản ánh trên Báo điện tử Nhà báo và Công luận, bệnh nhân Nguyễn Thị T. (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) tử vong sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật chữa trị, cắt bỏ u ruột lành (u ruột non) tại Bệnh viện Việt Đức. Sự việc đã trải qua gần một tháng nhưng gia đình vẫn không rõ nguyên nhân tử vong của chị T. Trước đó, trong đơn gửi lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan báo chí, chồng bệnh nhân T, anh Vũ Ngọc Đức cho biết ngày 6/2/2017, anh đưa vợ đi khám tại BV Việt Đức, được kết luận u ruột lành tính và cần phẫu thuật nội soi.

Ngày 11/2 bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên sau ca phẫu thuật gia đình mới được biết chị T. lại được mổ mở chứ không phải mổ nội soi như dự kiến ban đầu. Gia đình cũng không nhận được trao đổi từ phía bệnh viện về việc thay đổi phương pháp phẫu thuật. Sau 6 ngày phẫu thuật chị T có nhiều biển hiện xấu, sốt cao liên tục, đi ngoài... Sau nhiều ngày điều trị không tiến triển, bác sĩ chỉ định phẫu thuật lần 2.

Theo gia đình bệnh nhân, trong lần phẫu thuật đầu tiên bác sĩ cho biết đã cắt bỏ 60cm ruột non, lần phẫu thuật thứ 2 sau khi bệnh nhân sốt, đi ngoài phải cắt thêm ruột vì hoại tử. Sau ca mổ thứ 2, chị T. đã tử vong nhưng gần 1 tháng nay, gia đình vẫn không biết nguyên nhân chính xác là do đâu.