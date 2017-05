Clip thể hiện một nhóm người xông vào phòng tấn công nhóm phụ nữ mà theo nạn nhân là họ không rõ nguyên nhân.

Ngày 3-5, Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an quận 2 cho biết Công an quận 2 đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người tấn công một nhóm phụ nữ trong một căn phòng ở trên đường Trần Não (phường Bình An, quận 2, TP.HCM).

Chị H. bị tấn công ngay trong nhà một người bạn ở quận 2, TP.HCM (Ảnh cắt từ clip)

Theo trình báo của chị L.M.H., sự việc xảy ra vào chiều 2-5. Chị và nhóm bạn đang ở trong phòng thì bị một nhóm người gồm một người phụ nữ và hai người đàn ông xông vào dùng bình hơi cay tấn công, đồng thời đấm đá, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp.

Cảnh đánh đập chị H. và những người bạn của chị này được một tài khoản mạng xã hội tên Phan Hùng đăng tải. Trong đó thể hiện cảnh một nhóm người tấn công nhóm người phụ nữ trong phòng bằng nón và chân. Clip nhanh chóng được share trên mạng xã hội.

“Tôi đã rất shock sau khi bị tấn công. Họ đánh chúng tôi ngay trong nhà mà chúng tôi không rõ lý do. Chúng tôi đã trình báo sự việc với công an phường” – chị H. nói.

Chị H. cho biết sau đó được bạn bè đưa đến bệnh viện Gia Định kiểm tra sức khỏe.

Hiện vụ việc của chị H. đã được công an phường, quận tiếp nhận, điều tra.