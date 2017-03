Theo quản tài viên đến thanh lý tài sản, một nhóm bảo vệ đã còng tay chủ một trường học ở TP Phan Thiết, rút súng đe dọa giáo viên

Chiều 24-3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản giao Công an tỉnh này xác minh, báo cáo vụ bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên, bị một nhóm người còng tay, uy hiếp tại sân trường.

Nhóm người mặc đồng phục rút súng đe dọa giáo viên Trường Tiểu học - Trung học Thanh Nguyên vào chiều 23-3. (Ảnh do trường cung cấp)

Sáng cùng ngày, bà Dung cũng có cuộc làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phan Thiết cùng báo chí để thông tin thêm về vụ việc.

Theo bà Dung, vào khoảng 15 giờ ngày 23-3 có khoảng 15 người mặc đồng phục của công ty bảo vệ xông vào trường yêu cầu gặp bà. Do không được thông báo trước nên bà Dung từ chối làm việc. Ngay lập tức, những người này kéo bà Dung vào phòng. Khi bà Dung vùng chạy ra sân trường thì những người này đã bắt lại và còng tay bà. Nhiều giáo viên của trường chứng kiến vụ việc có thái độ phản ứng thì một người trong nhóm bảo vệ trên rút súng hăm dọa.

Vụ việc xảy ra bất ngờ, làm náo loạn cả trường. Nhiều học sinh khóc thét vì sợ hãi khi nhìn thấy xô xát giữa các cô giáo và nhóm người lạ. Hàng trăm phụ huynh, học sinh và người dân quanh khu vực chứng kiến cũng tỏ thái độ bất bình trước những hành vi của nhóm người nói trên. Hơn nửa giờ sau, khi Công an phường Xuân An có mặt thì bà Dung mới được mở còng tay, trật tự dần được vãn hồi.

Theo bà Dung, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Công ty TNHH Thanh Nguyên bị TAND TP Phan Thiết tuyên bố phá sản và Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết được giao nhiệm vụ thanh lý tài sản. Quản tài viên Trần Đăng Minh (thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội) là người thực hiện thanh lý tài sản của Công ty TNHH Thanh Nguyên trả cho chủ nợ.

“Công ty Thanh Nguyên đang là bị đơn trong một vụ kiện dân sự. Tôi đã kháng cáo lên TAND Cấp cao tại TP HCM, đồng thời khiếu nại quyết định phá sản của TAND TP Phan Thiết đối với công ty. Vụ án đang trong thời gian chờ giải quyết thì tại sao Chi cục Thi hành án Phan Thiết lại có hành động này? Hơn nữa, việc thi hành án lại không báo trước cho tôi” - bà Dung bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã nghe Công an TP Phan Thiết báo cáo. Ông Thân khẳng định một số cán bộ công an đi trong đoàn người đến trường chỉ để bảo vệ trật tự vòng ngoài, không tham gia xô xát, còng tay bà Dung. Ông Thân cũng cho biết đã yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo gấp hành vi còng tay, dùng súng uy hiếp của nhóm người lạ mặt để có hướng xử lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, thông tin sáng 24-3 đã nhận đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Dung và cử cán bộ nắm lại tình hình.

Phải tuân thủ đúng trình tự pháp luật

Liên quan vụ việc này, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết, TAND TP Phan Thiết khi thực hiện thi hành án phải tuân thủ đúng trình tự của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ giáo viên, phụ huynh, học sinh. Đặc biệt là phải để nhà trường hoàn thành nội dung chương trình năm học 2016-2017.

