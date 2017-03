Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã được một doanh nghiệp tặng 2 chiếc xe ô tô Toyota Land Cruise để sử dụng.

Chiếc xe tiền tỷ do doanh nghiệp tặng ở Cà Mau đã được trả lại. (Ảnh: VietNamNet)

Tại cuộc giao ban báo chí định kỳ hàng tháng vào sáng ngày 8.3, rất nhiều phóng viên báo chí đã có câu hỏi dành cho ông Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc liên quan đến thông tin cơ quan Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An được một doanh nghiệp tặng 2 xe ô tô trị giá nhiều tỷ đồng. Ông Hợp cho hay: “Sau khi nhận được thông tin anh em báo chí phản ánh, chúng tôi sẽ chuyển vấn đề trên đến UBND tỉnh Nghệ An để xem xét trả lời và 2 chiếc xe ô tô trên có nguồn gốc từ đâu".

Sáng nay, trả lời với các phóng viên báo chí, ông Lê Đức Cường - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, xác nhận: Đầu năm 2015, doanh nghiệp có tặng cho Văn phòng UBND tỉnh, và Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An 2 xe ô tô Toyota để sử dụng. 2 xe ô tô đó được sử dụng chung cho cơ quan văn phòng chứ không phải phục vụ một cá nhân nào đó.

Được biết, sau khi được tặng cho cơ quan Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An, 2 xe ô tô hạng sang hiệu Toyota Land Cruise có giá trị nhiều tỉ đồng được cấp biển số đầu 80A. Được biết, trong 2 chiếc xe ô tô trên, một xe trước đây được ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sử dụng, nay được giao lại cho Văn phòng UBND tỉnh quản lý.