Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong sự việc hàng loạt cây xanh bị chặt để dọn vỉa hè ở xã Cẩm Yên.

Dân không đồng thuận, xã vẫn hạ quyết tâm chặt cây xanh để “giành lại vỉa hè”

Nhiều người dân ở xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang vô cùng bức xúc trước sự việc chính quyền xã này cho chặt hạ hàng loạt cây xanh dọc hai bên đường các thôn Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ (xã Cẩm Yên) trong chiến dịch “giành lại vỉa hè”. Theo người dân, nhiều cây xanh bị chặt có cây tuổi thọ lên tới hàng chục năm, từng là nơi che bóng mát, điều hòa nhiệt độ cho người dân mỗi khi tiết trời nắng nóng, oi bức.

Hàng loạt cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch "giành lại vỉa hè" ở liên thôn xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) đang khiến người dân bức xúc.

Người dân cho hay, việc chính quyền xã chặt bỏ cây xanh , họ không được hỏi ý kiến mà việc thực hiện đều do xã làm với lý do để thông thoáng vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, khẳng định với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Tuấn Trung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên - nói: “Thực hiện kế hoạch số 60/KH-BCĐ 197 ngày 7/3/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn huyện Thạch Thất, UBND, Ban an toàn giao thông xã Cẩm Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông và giải tỏa hành lang giao thông. Trước khi thực hiện kế hoạch, xã đều đã tuyên truyền, thông báo đến từng hộ gia đình trong xã, đa phần người dân đồng ý”.

Clip: Người dân bức xúc trước hàng loạt cây xanh bị chặt hạ ở liên thôn xã Cẩm Yên:

Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Khuất Thị Thanh (50 tuổi, người dân) tỏ ra bức xúc, kể lại: “Xã bảo kế hoạch từ huyện xuống đã chặt là chặt hết cây làm cản trở giao thông. Ai cũng biết cây xanh trồng, chăm sóc nhiều năm mới mọc lớn lên được, giờ chặt hết thì nắng nóng, oi bức chả có bóng mát nào. Lúc đi chặt cây, ông chủ tịch xã đeo loa hô to: “Chặt là chặt hết”.

Người dân ở xã Cẩm Yên còn cho biết, để thực hiện việc chặt hạ cây xanh, chính quyền xã Cẩm Yên huy động ôtô tải, máy cưa điện rồi đi chặt toàn bộ cây xanh liên thôn Yên Lỗ, Cẩm Đào, Kinh Đạ trên đoạn đường dài khoảng 3km. Trong khi đó, cây xanh được trồng dọc hai bên đường thuộc phần đất công nhưng không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường liên thôn, hoàn toàn không lấn ra phần đường bê tông rộng khoảng 3,5m.

"Có những cây không lấn chiếm vỉa hè, được các hộ trồng trên đất nhà mình vẫn bị cán bộ xã chặt mất. Hơn nữa, mùa hè sắp đến thời tiết nắng nóng, giờ cây xanh bị chặt hạ hết thì chúng tôi lấy bóng mát ở đâu", ông Nguyễn Khắc Quang (người dân) bức xúc.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, sáng 23/3, những cây xanh được trồng ở dọc hai bên đường liên thôn Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ (dài khoảng 3km) đều đã bị chặt hạ, một số gốc vẫn còn mới, nhựa cây chưa kịp khô, mùn cưa, cành lá của cây sau khi bị chặt vẫn được chất thành từng đống, rơi vương vãi trên đường.

Cây xanh bị chặt hạ, không còn bóng mát trên đường liên thôn Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ (xã Cẩm Yên).

Sẽ làm rõ trách nhiệm

Ông Nguyễn Tuấn Trung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên - cho biết: “Việc chặt hạ cây xanh ở liên thôn trong xã nằm trong kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Số cây xanh bị chặt là trên 80 cây, không tính cây nhỏ. Đa phần những cây bị chặt nằm trên đường gây cản trở giao thông, tai nạn chết người”. Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về số vụ tai nạn cụ thể xảy ra khi nào thì ông Trung ấp úng nói: “Sẽ thống kê số liệu sau”.

PV tiếp tục đặt câu hỏi: "Theo phản ánh của người dân, có những cây xanh do họ trồng không gây cản trở giao thông, không lấn chiếm lòng đường nhưng vẫn bị xã chặt bỏ, thông tin này ông giải thích như thế nào? Xã thực hiện việc chặt cây liệu có quá cứng nhắc?”, thì ông Trung nói chắc chắn: “Các cây bị chặt hạ đều gây cản trở giao thông. Nếu tôi có làm sai tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Tuấn Trung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên.

Tiếp đó, ông Trung đưa ra bản kế hoạch số 10/KH-BATGT của UBND xã Cẩm Yên ngày 7/3/2017 về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng lòng, lề đường trên địa bàn xã Cẩm Yên, với 5 mục đích. UBND xã Cẩm Yên đếm được 68 hộ có cây xanh trồng xuống lòng lề đường, cản trở tầm nhìn giao thông cần phải chặt tỉa bớt, có hơn 30 hộ mái che vẩy ra ngoài, gần 20 hộ xây dựng bục bệ trái phép, lấn chiếm lề đường…

Liên quan đến sự việc trên, sáng 23/3, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo xã Cẩm Yên để làm rõ vấn đề.

Ông Trần Đức Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) - cho biết: “Việc chặt hạ nhiều cây xanh trên đường liên thôn thuộc xã Cẩm Yên trong đợt ra quân vừa rồi là không đúng với tinh thần chỉ đạo của huyện. Trước khi quyết định chặt cây, xã phải xác định cây xanh nào lấn chiếm hành lang an toàn giao thông rồi ra quyết định di dời đến các vị trí hợp lý hơn hoặc cắt tỉa cành cây để không làm phản cảm, gây bức xúc dư luận. Làm như lãnh đạo UBND xã Cẩm Yên là rập khuôn máy móc kế hoạch số 60 của UBND huyên Thạch Thất khiến dư luận bức xúc”.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất thì huyện đang yêu cầu xã Cẩm Yên báo cáo lại chi tiết các bước tiến hành, kết quả và làm rõ các nội dung báo chí nêu. Trong thời gian tới, UBND huyện Thạch Thất sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ chặt cây xanh tại địa bàn Cẩm Yên.

Ngay trong sáng 23/3, đoàn công tác của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã xuống làm việc với chính quyền xã Cẩm Yên và đi ghi nhận thực tế những cây xanh bị chặt ở liên thôn gồm Yên Lỗ, Cẩm Đào, Kinh Đạ (xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội).